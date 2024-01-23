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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Konya'nın Sarayönü, Ilgın, Doğanhisar ve Beyşehir ilçelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 20:03 Güncelleme: 23.01.2024 - 20:46
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Konya'nın Sarayönü, Ilgın, Doğanhisar ve Beyşehir ilçelerini ziyaret etti.

        Sarayönü ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışına katılan Babacan, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarının seçilmeyeceğini belirterek, yerel seçimin aynı zamanda hükümete de bir uyarı niteliği taşıyacağını ifade etti.

        Babacan, "Yani sadece belediye başkanlarımızı seçmiyoruz. Aynı zamanda merkezi hükümete de sarı kart gösteriyoruz. Yani bu seçimler aynı zamanda iktidara sarı kart gösterme seçimi. İnşallah ülkemiz için hayırlı sonuçlar elde edeceğiz. İnşallah Sarayönü için, bu güzel ilçemiz için, Konya için güzel sonuçlar elde ederiz. Çalışıyoruz, hazırlanıyoruz." dedi.

        Babacan daha sonra gittiği Ilgın ve Doğanhisar ilçelerinde de kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Son olarak Beyşehir ilçesine giden Babacan, burada Otogar Kavşağı önünde partililer tarafından karşılandı.

        Babacan, ilçe merkezinde seçim otobüsüyle tur atarak, vatandaşları selamladıktan sonra çarşı merkezinde esnafı ziyaret etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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