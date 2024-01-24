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        Konya'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Konya'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:48 Güncelleme: 24.01.2024 - 12:32
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        Konya'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Konya'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kadınhanı ilçesi Beykavağı Mahallesi'ndeki arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapan Ö.D. (26) ile S.T'yi (26) gözaltına aldı.

        Ekiplerce kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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