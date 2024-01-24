Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

        Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:13 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Selçuklu, Karatay ve Ereğli ilçelerinde kaçak sigara ve tıbbi ürün üretimi-satışı yapıldığı tespit edilen 6 iş yeri ve 4 evde yapılan aramada 18 bin kaçak tıbbi ürün, 202 kilogram kıyılmış tütün, 19 bin 780 doldurulmuş sigara, 155 bin 600 sahte bandrollü makaron, 28 kilogram nargile tütünü, 282 elektronik sigara, 7 akıllı saat ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Ankara Caddesi'nde durdurulan bir araçta 35 piyade tüfeği ile 70 şarjöre el konuldu. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Beyşehir ilçesinde de 12 otomatik piyade tüfeği, 22 şarjör, 5 tabanca ve tabanca parçaları bulundu.

        Başka bir operasyonda, 9 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizcinin tahliyesi sürüyor
        Marshall bayraklı gemi Şangay'da battı: 16'sı Türk 21 denizcinin tahliyesi sürüyor
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        Türkiye'nin İsveç vizesi dünya basınında
        Uzmanı açıkladı! Hamsi ve istavrit için balon balığı tehdidi!
        Uzmanı açıkladı! Hamsi ve istavrit için balon balığı tehdidi!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Başkanlık yarışında Trump'tan bir zafer daha
        Başkanlık yarışında Trump'tan bir zafer daha
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Yengemi bakarak rahatsız ettin" cinayeti!
        "Ağır hastaya sorular!"
        "Ağır hastaya sorular!"
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        Güney Kutbu'nda keşfedildi
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Beyaz Saray'dan Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        573 yıllık tarihi eseri hurdacıya sattılar!
        Sis, kar ve fırtına alarmı
        Sis, kar ve fırtına alarmı
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa 103 milyon TL ceza
        Fahiş fiyat ve stokçuluğa 103 milyon TL ceza
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        İşte AK Parti Ankara ilçe adayları
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        ABD'de ilk kez: "Şehrin anahtarı" bir Türk'e verildi
        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi Ankara'ya geliyor

        Benzer Haberler

        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da ziyaretlerde bulundu
        Konya'da hükümlüler okullarda bakım ve temizlik yapıyor
        Konya'da hükümlüler okullarda bakım ve temizlik yapıyor
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da konuştu:
        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da konuştu:
        Babacan: Seçimden sonra 7 ayda 7 kez faiz artırdılar
        Babacan: Seçimden sonra 7 ayda 7 kez faiz artırdılar
        Konya'da üretilen 5 milimetrelik çip, Silikon Vadisi'ne 100 dolara satılıyo...
        Konya'da üretilen 5 milimetrelik çip, Silikon Vadisi'ne 100 dolara satılıyo...
        Konya'da 28 düzensiz göçmen yakalandı
        Konya'da 28 düzensiz göçmen yakalandı