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        Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 15:19 Güncelleme: 25.07.2025 - 15:19
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        Konya'da ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

        Yaklaşık iki ay önce kalp krizi geçiren 28 yaşındaki G.E, ağrı ve solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

        İlk müdahalesi Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan G.E'nin, kalp krizi geçirdiği belirlendi.

        G.E, ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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