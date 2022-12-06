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TOKİ Konya kura çekimi devam ediyor! İşte sonuç sorgulama ekranı

TOKİ Konya kuraları 2 Aralık tarihinden itibaren devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı konut projesi kapsamında gerçekleştirien Konya çekilişinde heyecan devam ederken sonuç sorgulama ekranı ve isim listesi araştırmaları hız kazandı. İşte Konya TOKİ kura sonuçları ve hak kazananlar isim listesi sorgulama sayfası...

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  • Konya TOKİ KURA SONUÇLARI | Konya TOKİ çekilişi canlı izle: 6 Aralık Konya TOKİ kura sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı?

    Konya TOKİ kura çekilişinde beşinci güne girildi. Devam eden çekilişi canlı yayında takip etmek isteyen vatandaşlar Konya TOKİ kura canlı izle ekranına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Konya'nın Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak ilçeleri için yapılan kura Konya BŞB. Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda çekiliyor. İşte TOKİ Konya kura çekimi sonuçları ile isim listesi...
  • Konya TOKİ KURA SONUÇLARI | Konya TOKİ çekilişi canlı izle: 6 Aralık Konya TOKİ kura sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı?

    KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI

    Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekilişi, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden takip edilecek. Kura sonrası ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesine TOKİ'nin resmi adresinden ulaşabilir. Konya sosyal konut kura çekimi sonuçları canlı yayını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

    KONYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
  • Konya TOKİ KURA SONUÇLARI | Konya TOKİ çekilişi canlı izle: 6 Aralık Konya TOKİ kura sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı?

    TOKİ KONYA KURA ÇEKİMİ İSİM LİSTESİ

    TOKİ Konya kura çekilişinde ismi çıkan bazı vatandaşlar şu şekilde;
  • Konya TOKİ KURA SONUÇLARI | Konya TOKİ çekilişi canlı izle: 6 Aralık Konya TOKİ kura sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı?
  • Konya TOKİ KURA SONUÇLARI | Konya TOKİ çekilişi canlı izle: 6 Aralık Konya TOKİ kura sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı?
  • Konya TOKİ KURA SONUÇLARI | Konya TOKİ çekilişi canlı izle: 6 Aralık Konya TOKİ kura sonuçları nihai isim listesi açıklandı mı?

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