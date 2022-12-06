Konya TOKİ kura çekilişinde beşinci güne girildi. Devam eden çekilişi canlı yayında takip etmek isteyen vatandaşlar Konya TOKİ kura canlı izle ekranına ilişkin sorgulamalar yapıyor. Konya'nın Cihanbeyli, Hadim, Hüyük, Kulu, Yunak ilçeleri için yapılan kura Konya BŞB. Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda çekiliyor. İşte TOKİ Konya kura çekimi sonuçları ile isim listesi...