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        Haberler Yaşam Köpeğinizin neden böyle davrandığını hiç merak ettiniz mi: İşte kafalarını yana yatırmalarının sebebi!

        Köpeğinizin neden böyle davrandığını hiç merak ettiniz mi: İşte kafalarını yana yatırmalarının sebebi!

        Köpekler genellikle bir insanı dinlerken ya da bazen çevrelerinde farklı bir ses duyduklarında başlarını yana yatırırlar. Peki, bunu neden yaparlar hiç düşündünüz mü? İşte, sizin için köpeklerin kafalarını yana yatırma sebepleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2024 - 14:00 Güncelleme: 28.04.2024 - 22:00
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        Köpeklerin gizemli davranışları arasında yer alan başlarını yana yatırma alışkanlığı, uzun süredir merak konusu. Birçok köpek sahibi, bu sevimli eğilimi gözlemlemiş ve nedenini anlamaya çalıştığından bu konuda yapılan bazı araştırmaları sizin için haberimizde derledik. İşte, detaylar...

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        BİRÇOK SEBEBİ OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

        Farklı burun yapılarına sahip yaklaşık 600 köpekle yapılan bir araştırmada, orta ve uzun burun çıkıntılı köpeklerin yüzde 71’inin sıklıkla başlarını yana yatırdıkları bildirildi.

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        Araştırmada bu hareket daha iyi bir görüş alanı elde etmekle ilişkilendirilse de daha kısa burun çıkıntılı ya da daha düz bir yüze sahip köpeklerin ise yüzde 52’sinin benzer durumlarda başlarını yatırması, bu hareketin tetiklenmesinde farklı etkenlerin de söz konusu olabileceğini işaret ediyor.

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        DUYDUKLARI SESİN KAYNAĞINI ANLAMAYA ÇALIŞIYOR OLABİLİRLER

        Köpekler insanlara kıyasla daha geniş bir frekans aralığındaki sesleri duyabilir. Ancak seslerin kaynağını belirlemede insanlar kadar başarılı değiller bu yüzden bazı hayvan davranışı uzmanları, köpeklerin duydukları sesin kaynağını belirlemek için dikkat kesildiklerinde başlarını yana eğdiklerini düşünüyor.

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        Yani baş yöneliminin değişmesiyle dış kulak yolları daha açık hâle gelen köpekler, ses kaynağının yerini tayin etme imkanlarını artırabiliyor.

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        İNSANLARI ANLAMAYA ÇALIŞIYOR OLABİLİRLER

        Geçtiğimiz yıl yürütülen bir araştırma ise köpeklerin baş yatırma hareketini insan konuşmalarını anlama becerileriyle ilişkilendirdi. Çalışmada, sahiplerinden farklı bir odada bulunan oyuncakları getirme komutları alan köpek cinsleri karşılaştırıldı.

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        10’dan fazla oyuncağın adını akıllarında tutabilen üstün anlama becerisine sahip köpekler, komutların yüzde 43’ünde başlarını yana yatırırken; bu konuda daha az yetenekli diğer köpeklerdeyse oran yalnızca yüzde 2 olarak görüldü.

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        KESİN BİR SONUÇ YOK

        Yani çalışma sonucunu değerlendiren bilim insanları, baş yatırma hareketinin konuşulanları anlamak için dikkat kesilmeyle ya da köpeklerin duyduklarını belleklerinde yer edinmiş görsel ögelerle eşleştirmeyle ilişkilendirilebileceğini düşünüyor.

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        Yani kesin bir sonuç yok ancak en yaygın olduğu düşünülen iki sebep bunlardan ibaret.

        Kaynak: Tübitak

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