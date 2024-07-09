Kopenhag'da 'çöp toplayan' turistlere ödül verilecek

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Danimarka'nın başkenti Kopenhag, turizmin neden olduğu çevre kirliliğiyle mücadele için yeni bir proje başlatıyor.

Kopenhag Turizm Ofisi, kenti ziyaret eden turistlere, çevre dostu aktivitelere katılmaları karşılığında ücretsiz yemek ve aktivite ödülleri verileceğini duyurdu.

Çöp toplama, toplu ulaşım ya da bisiklet kullanma gibi aktiviteleri karşılığında turistler yemek, kahve, şarap ya da kano kiralama gibi bazı aktiviteler için hediye kuponu talep edebilecek.

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Adı "CopenPay" olan uygulama 15 Temmuz'da başlayacak.

Kentin turizm ofisinin sözcüsü Rikke Holm Petersen, insanların yurt dışına çıkarken uçak ya da otomobil kullanarak çevre kirliliğini artırdığını vurgulayarak, "Değiştirebileceğimiz şeylerden biri de turistlerin gittikleri yerde çevresel olarak daha sürdürülebilir eylemlerde bulunmasını teşvik etmek" dedi.

Proje "güven temelinde" işleyecek, yani turistlerden yaptıkları "çevre dostu aktivitenin" kanıtı istenmeyecek. Ancak Petersen, bazı durumlarda turistlerden bisiklet sürerkenki fotoğraflarını ya da toplu ulaşım biletlerini göstermelerinin istenebileceğini söyledi.