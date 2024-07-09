Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya Kopenhag'da 'çöp toplayan' turistlere ödül verilecek

        Kopenhag'da 'çöp toplayan' turistlere ödül verilecek

        Danimarka'nın başkenti Kopenhag'ın Turizm Ofisi, turizm kaynaklı çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında, kenti ziyaret eden turistlere, çevre dostu aktivitelere katılmaları karşılığında ücretsiz yemek ve aktivite ödülleri verilecek yeni bir proje başlatıyor.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 09.07.2024 - 07:56 Güncelleme: 09.07.2024 - 07:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kopenhag'da 'çöp toplayan' turistlere ödül verilecek
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        kopenhag'da bisiklet süren bir kadın

        Getty Images

        Danimarka'nın başkenti Kopenhag, turizmin neden olduğu çevre kirliliğiyle mücadele için yeni bir proje başlatıyor.

        Kopenhag Turizm Ofisi, kenti ziyaret eden turistlere, çevre dostu aktivitelere katılmaları karşılığında ücretsiz yemek ve aktivite ödülleri verileceğini duyurdu.

        Çöp toplama, toplu ulaşım ya da bisiklet kullanma gibi aktiviteleri karşılığında turistler yemek, kahve, şarap ya da kano kiralama gibi bazı aktiviteler için hediye kuponu talep edebilecek.

        REKLAM

        Adı "CopenPay" olan uygulama 15 Temmuz'da başlayacak.

        Kentin turizm ofisinin sözcüsü Rikke Holm Petersen, insanların yurt dışına çıkarken uçak ya da otomobil kullanarak çevre kirliliğini artırdığını vurgulayarak, "Değiştirebileceğimiz şeylerden biri de turistlerin gittikleri yerde çevresel olarak daha sürdürülebilir eylemlerde bulunmasını teşvik etmek" dedi.

        Proje "güven temelinde" işleyecek, yani turistlerden yaptıkları "çevre dostu aktivitenin" kanıtı istenmeyecek. Ancak Petersen, bazı durumlarda turistlerden bisiklet sürerkenki fotoğraflarını ya da toplu ulaşım biletlerini göstermelerinin istenebileceğini söyledi.

        Hükümet, turistlere ödül dağıtacak olan şirketlere bir geri ödeme yapmayacak. Pilot projeye şu ana kadar 24 şirket dahil oldu.

        Danimarka hükümetinin verilerine göre yaklaşık 6 milyon nüfuslu ülkede geçen yıl 12 milyondan fazla gece konaklaması kaydedildi.

        Londra'da yaşayan 25 yaşındaki Othy Jasper, Ağustos ayında iş için Kopenhag'a gidecek ziyaretçilerden biri. Jasper ülkeye uçuşunun neden olacağı "karbon ayak izinin" farkında olduğunu belirtiyor. Pilot projenin olumlu olduğunu düşünse de Jasper Danimarka'dayken ödül için "çöp toplamaya" vakit ayırmayacağını tahmin ediyor.

        Pilot proje 11 Ağustos'a kadar sürecek. İlk uygulama başarılı olursa proje yılın geri kalanında da devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kopenhag
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sağanak, fırtına ve çöl tozu uyarıları
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Sigaranın vergisine enflasyon ayarı
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılacak
        Sürpriz teklif!
        Sürpriz teklif!
        Türksat 6A uzaya fırlatıldı
        Türksat 6A uzaya fırlatıldı
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Babasına ulaşamayınca itfaiye müdahale etti
        Babasına ulaşamayınca itfaiye müdahale etti
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        8 kadın, güvenlik görevlisini darbetti
        8 kadın, güvenlik görevlisini darbetti
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        İnşaat kazısında tarihi hamam çıktı: Roma dönemine ait
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Önce öldürdü sonra pompalı tüfekle polisi bekledi
        Önce öldürdü sonra pompalı tüfekle polisi bekledi
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Basketbolun başlangıcı bu kuralda etkili: Potalar neden 3 metre?
        Konteyner sitede yangın! 25 dükkan hasar aldı
        Konteyner sitede yangın! 25 dükkan hasar aldı
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        Ümraniyespor'da Anelka depremi!
        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
        BYD'den Türkiye'ye yatırım: 1 milyar dolarlık imza atıldı
        Efe Akman imzayı atıyor!
        Efe Akman imzayı atıyor!