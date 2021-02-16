Yardım etmek için durdular: 5 ölü! 0:00 / 0:00

İHA

Konya'da, saat 03.00 sıralarında Konya-Adana Karayolu Karapınar ilçesi girişinde korkunç bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya’dan Karapınar istikametine seyir halinde olan A.K. idaresindeki 01 KT 067 plakalı tır, kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

TIRA YARDIM ETMEK İÇİN DURDULAR

İHA'da yer alan habere göre bu sırada arkadan gelen R.E. yönetimindeki otomobil yol kenarına durdu. Otomobildekiler kaza yapan tırın sürücüsüne yardım edip araçtan çıkardı ve sürücüyü otomobile aldı.

OTOBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI

Bu sırada arkadan gelen Ü.Ö. yönetimindeki yolcu otobüsü kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak otomobile çarptı.

Kazada otomobilde bulunan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişi ile otobüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Karayolu trafiğe kapatılırken, yaralılar ambulanslar Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.