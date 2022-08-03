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Köyceğiz'in saklı cenneti: Toparlar Şelalesi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Toparlar Şelalesi, ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi

Köyceğiz'in saklı cenneti: Toparlar Şelalesi
Köyceğiz'in saklı cenneti: Toparlar Şelalesi
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İHA

Köyceğiz’de bulunan vatandaşlar, 44-45 dereceyi bulan aşırı sıcaklar nedeniyle bunalırken vatandaşlardan bazıları denizde, bazıları havuzlarda, bazıları yaylalarda, bazıları da klima ile serinlemeye çalışıyor.

İHA'nın haberine göre Fethiye-Muğla karayolu üzerinde Köyceğiz ilçe merkezinden 10 kilometre mesafede bulunan Toparlar Şelalesi de yaz sıcağında yeşillikler içinde serin bir gün geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor.

Çam ağaçları arasındaki toprak yoldan yürüyen vatandaşları su sesi karşılarken muhteşem doğa manzarası yerli ve yabancı turistleri adeta büyülüyor. Şelaleyi ziyaret eden vatandaşlar gün boyu serin sularda yüzerek serinliyor.

Şelaleye gelen ziyaretçilerden Faruk İlhan, "Köyceğiz Toparlar Şelalesi, Toparlar’ın en büyük hazinelerinden birisidir. Köyceğiz’in güzel yerlerinden birisidir. Yazın insanların serinlemek için genellikle tercih ettiği bir yerdir. Herkese tavsiye ederim. Çok güzeldir. Yurt dışından, şehir dışından gelenler çoktur. Gezilmesi, görülmesi, yüzülmesi gereken bir yerdir" dedi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden geldiğini ifade eden Bilgehan Erol ise, "Afyon Dinar'dan buraya geldik. Mükemmel bir yer. Memnunuz. Daha önce de sık sık geldiğimiz bir yer. Bu aralar gelen giden çok" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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