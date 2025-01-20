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        Haberler Yaşam Köydeki çocukların düşen drone şaşkınlığı

        Köydeki çocukların düşen drone şaşkınlığı

        Adana'da çekim yapan Turgut Kızıltaş, bir köy yakınına drone düşürdü. Köydeki çocukların düşen 'drone'u görünce yaşadıkları şaşkınlık, renkli görüntüler oluşturdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 09:56 Güncelleme: 20.01.2025 - 09:56
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        Köydeki çocukların düşen drone şaşkınlığı
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        Türkiye'nin çeşitli yerlerinde görüntüler çeken drone pilotu Turgut Kızıltaş, Adana merkeze giderken bir köy yakınında çekim yaptı.

        Çekim yaptığı sırada düşen drone köydeki meraklı çocuklar tarafından buldu.

        O anda çocukların yaşadığı şaşkınlığı ise düşen drone üzerine takılı aksiyon kamerası saniye saniye kaydetti.

        Çocuklardan bir tanesinin, “Bu saatli bomba gibi bir şey galiba” demesi diğer çocukların bir an kaçması ilginç görüntüler oluşturdu.

        Çocuklar daha sonra Kızıltaş'ın gelmesiyle birlikte 'drone'u sahibine verdiler.

        Kızıltaş'ın arşivinden çıkan görüntüleri sosyal medyada paylaşması ise büyük ilgi gördü.

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        #DRONE
        #adana
        #düşen duran
        #köydeki çocuklar
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