AA

Ardahan, Çıldır ve Aktaş gölleri başta olmak üzere, Sarıçam ormanlarıyla farklı bir konuma sahip coğrafyasıyla birçok yaban hayvanına olduğu gibi kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

Özellikle kent merkezi ve ilçelerde çok sayıdaki noktada yuva yapan leylekler, bölgenin biyoçeşitliliğine renk katıyor.

AA'nın haberine göre göçmen kuşlardan çok sayıda leyleğin özellikle il merkezine bağlı Ağzıpek köyünü mesken tutması dikkati çekiyor.

Daha önce sadece bir leylek yuvasına sahip 53 haneli köyde, doğal yaşama duyarlı vatandaşların katkıları ve yaptıkları yuvalarla leylek sayısında ciddi artış oldu.

Köyün içindeki farklı noktalardaki sekiz elektrik direğine yapılan yuvaların tamamında leylekler yavru verdi. Onlarca leylek yavrusu gökyüzüne uçacakları günü bekliyor.

Yavrular gökyüzüne kanat çırpacağı günü beklerken, anneleri ise onlara yem taşımakla meşgul. Annelerin yuvaya yem taşıması ve yavrularını yemleme telaşı güzel görüntülere sahne oluyor.

"DUYARLI KÖYLÜLERLE LEYLEK SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Ağzıpek köyü Muhtarı Cengiz Akdeniz, yaptığı açıklamada, leyleklerin köylerin vazgeçilmezi olduğunu söyledi.

Köylerinde çok sayıda leylek yuvasının, görenlerin dikkatini çektiğini dile getiren Akdeniz, "Yıllar önce bu köyde bir, bilemediniz iki leylek yuvası vardı. Ancak şu an bu yuva sayısı 8 ila 10'a kadar çıktı. 8 yuvaya leylekler uğruyor ve yavru yapıyorlar. Bu sayıyı duyarlı köylülerimizle artırmak istiyoruz. Leylekler köyümüze güzellik katıyor" diye konuştu.

Leyleklerin sayısındaki artışın köylülerin duyarlılığından kaynaklandığını dile getiren Akdeniz, sayıyı daha çok artırmak için gelecek yıl leyleklere ayrıca yuva yapacaklarını söyledi.

İlkbaharda yaklaşık 20 leyleğin köye gelerek yavru yaptığını, yeni yavrularla 10'larcasının köyden yeniden göç edeceğini anlatan Akdeniz, "Leylek sayısı arttıkça bu durum köyümüze güzellik katıyor. Leylek yuvalarındaki çokluğun tek sebebi köylülerimiz onları seviyor, onlar da köyümüzü seviyor. O nedenle burayı mesken tutuyorlar. Vatandaşlarımız leylek sayısının artması için çaba sarf ediyor, çoğu kez aç kalmamaları için onlara yem veriyor. Gelecek yıl inşallah sayı daha da artacaktır. Biz de buna destek olacağız" dedi.

Köy sakini Kenan Altun da her sabah ve akşam saatlerinde leylekleri görme şansına sahip olduğunu belirterek "Benim evimin çok yakınındaki direkte leylek var. Her sabah uçuşunu izleme şansına sahibim. İnsan onları izlerken mutlu oluyor ve dinleniyor." ifadelerini kullandı.

Leyleklerin gün batımı sırasında yuvadaki duruşları adeta görsel şölen oluşturuyor.