KPSS Lisans sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Temmuz'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans oturumuna katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Açıklanacak sonuçlara göre devlet kurumlarında memur olarak çalışmak isteyecek olan adaylar için KPSS Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 KPSS Lisans sonuç tarihi...

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre, 22 Temmuz'da gerçekleştirilen 2018 KPSS Lisans sınavının sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresinden erişime açılacak.

2018 KPSS SINAV TARİHLERİ

2018 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri)

Sınav tarihi: 22 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Lisans (Alan Bilgisi)

Sınav tarihi: 28-29 TEMMUZ 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Sınav tarihi: 5 AĞUSTOS 2018

Sonuç açıklama tarihi: 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

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