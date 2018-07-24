KPSS Ortaöğretim ya da halk arasındaki yaygın tabiriyle KPSS Lise sınavının başvuru tarihleri geçti. Ancak ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim - Lise sınavının geç başvuru tarihlerini açıkladı. Peki KPSS Ortaöğretim - Lise geç başvuru tarihleri neler? KPSS Ortaöğretim Lise sınavı ne zaman? İşte KPSS Lise sınavı ile ilgili detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM - LİSE GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ortaöğretim - Lise sınavının başvuru tarihleri geride kaldı. Ancak ÖSYM lise mezunu memur adaylarının merakla beklediği KPSS Ortaöğretim - Lise sınavının geç başvuru tarihlerini resmi internet sitesinden ilan etti. İşte KPSS Ortaöğretim - Lise sınavının geç başvuru tarihleri:

KPSS Ortaöğrerim - Lise geç başvuru son tarihi: 01.08.2018 - Saat 23:59

KPSS ORTAÖĞRETİM - LİSE SINAV TARİHİ

KPSS Ortaöğretim - Lise sınavının geç başvuru tarihi son tarihi ise 1 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. KPSS Ortaöğretim - Lise sınav tarihi de belli oldu.

KPSS Ortaöğretim - Lise sınavı 7 Ekim 2018 günü saat 10.15'te yapılacak. Sınav yerleri ise ÖSYM'nin ilanın ardından sınava girecekler tarafından ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası'ndan sınava girecek adaylar tarfından görülebilecek.

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