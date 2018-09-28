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KPSS Ortaöğretim sınav giriş yeri sorgulama! 2018 KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri dün Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından açıklandı! Ortaöğretim düzeyinde yapılacak olan KPSS sınavına girmek isteyen adaylar heyecanla sınavın yapılacağı tarihi bekliyor. Adaylar eğer geçerli notu alabilirse memur olabilecek. Peki, KPSS ortaöğretim sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

28.09.2018 - 16:41 | Güncelleme:

Memur olmak isteyen adayların katıldığı KPSS sınavı ortaöğretim düzeyinde Ekim ayında yapılacak.  KPSS sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını yapmış sınav giriş belgelerinin açıklanmasını bekliyordu. Dün KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS ortaöğretim sınav yerleri nasıl öğrenilir? Ortaöğretim KPSS sınavı ne zaman? İşte detaylar...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

KPSS Ortaöğretim-Lise sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından dün açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şöyle;

"07 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018 KPSS Ortaöğretim adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Eylül 2018 tarihinde saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

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KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi sitesinde yayınlanan takvime göre sınav 7 Ekim 2018 Pazar günü saat 10.15'de yapılacak. Sonuçlar ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

B GRUBU KADROLAR İÇİN TERCİH ALINMASI

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır.
Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME

Adaylar, ÖSYM tarafından B Grubu Kadrolara; puanları, tercihleri ve kadro sayıları göz önünde tutulmak suretiyle yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemleri ile ilgili esaslar Tercih Kılavuzunda yer alacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirmede adayların ÖSYM'ye internet yoluyla gönderdiği bilgiler esas alınacaktır. Yerleştirme sonuçları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, adaylara ve Devlet Personel Başkanlığına internet yoluyla, elektronik ortamda bildirilecektir.

B GRUBU KADROLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanacaklardır. Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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