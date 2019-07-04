KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Sorusu çığ gibi büyüyor. 14 Temmuz Pazar günü binlerce adayın katılımıyla gerçekleşecek olan KPSS giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Konuyla ilgili ÖSYM'den açıklama geldi mi? İşte detaylar haberimizde...

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SON DAKİKA

14 Temmuz'da yapılacak olan KPSS sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sınavlara baktığımızda ÖSYM, KPSS giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 1 hafta öncesinden açıklıyor. Resmi bilgi geldiği zaman haberimizde detaylarıyla birlikte yer alacaktır.

KPSS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin ÖSYM internet adresinden edinebilirler.

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür : 14 Temmuz 2019, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 14 Temmuz 2019, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler,

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 20 Temmuz 2019, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra

(Hukuk, İktisat, Maliye) : 20 Temmuz 2019, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah

(İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 21 Temmuz 2019, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 28 Temmuz 2019, Saat: 10.15