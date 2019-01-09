Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, galaya Mahsun Kırmızıgül ve eşi Ece Binay, Salih Bademci, Berna Laçin, Bekir Aksoy, Işıl Yücesoy, Nefise Karatay, Sinan Çalışkanoğlu ve eşi Çiğdem Şen, Ayşen İnci, Anta Toros, Füsun Önal, Fatih Aksoy, Mert Turak, Metin Zakoğlu, Nurkan Törün, Ferdi Alver, Reyhan Ulu, Şaylan Akmen ve Nilgün Kasapbaşoğlu gibi birçok isim katıldı.

‘Kral’ oyununda başrollerini; Erdal Özyağcılar, Güzin Özyağcılar, Barış Kiralıoglu, Merve Engin, Gözde Çetiner, Ferdi Alver ve Burak Tanay paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Serkan Üstüner’in oturduğu oyunun yönetmen yardımcılığını Zeynep Özyağcılar üstlendi. Lale Aslan’ın dilimize çevirdiği, dekor tasarımını Cihan Aşar’ın, kostüm tasarımını Candan Seda Balaban’ın yaptığı “Kral”ın reji asistanlığını ise Yasemin İçen yaptı.

Eugène Ionesco’nun yazdığı “Kral Ölüyor” oyunu, dramaturjisini ve metin çalışmasını Erdal Özyağcılar’ın yaptığı yeni uyarlamasıyla “Kral”, insanın ölüm karşısındaki çaresizliğini, ölmemek için direnişini komik ve eleştirel bir şekilde gözler önüne serdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ