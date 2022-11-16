Kremlin'den tahıl açıklaması 0:00 / 0:00

Reuters

Kremlin, Rusya'nın tahıl koridorundaki sorunlarına ilişkin "belirli ilerleme" kaydedildiğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, tahıl koridorundaki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gerekirse saatler içinde koordine eder" dedi.

Kremlin'den dün yapılan açıklamada da Karadeniz tahıl ihracat anlaşmasını yenilemek için görüşmelerin sürdüğünü ve geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) ile yapılan görüşmelerinde "oldukça yapıcı" olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "Aslında uzatma tarihine bir hafta var (19 Kasım), bu yüzden çalışmalar devam ediyor." denilmişti.

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