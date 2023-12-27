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        Haberler Yaşam Küçük Esnaf tekrar gündemde: Filme dair ufak bir bakış

        Küçük Esnaf tekrar gündemde: Filme dair ufak bir bakış

        Unutulmaz bir klasik olan Küçük Esnaf filmi yeniden izleyicilerin ilgisini çekti. Nostaljiyi tazeleyen bu yapım, izleyicilere unutulmaz anları tekrardan yaşatmaya hazır. İşte sizin için, Küçük Esnaf filmine dair bazı detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:46
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        2016 yapımı Küçük Esnaf filmi geçmişin tozlu raflarından günümüze geri dönüyor. Dün akşam 26 Aralık'ta televizyonda yayınlanan komedi tutkunlarının seveceği türde olan bu filmde kimlerin oynadığını merak ediyor musunuz? İşte, Küçük Esnaf filmine dair ayrıntılar…

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        FİLM NE ANLATIYOR?

        Mahalle çilingiri olan Berhudar, babasının ölümüyle birlikte babasının mafyaya borcu olduğunu öğrenir ve bu büyük borçla baş etmek zorunda kalır. Sorunlarından kurtulmanın bir yolunu bulma çabası içindeyken ise avukat Ezel ile tanışır. Avukatın, yaşadığı beladan kurtulmasına yardımcı olmasını umar. Ancak bilmediği bir şey vardır: O da benzer bir sorunla uğraşmaktadır.

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        KÜÇÜK ESNAF OYUNCU KADROSU

        Berhudar Bakır’ı oynayan başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, Çok Güzel Hareketler Bunlar’dan itibaren adını duyurmaya başlayan oyuncudur.

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        Aynı şekilde Avukat Ezel’i canlandıran Zeynep Koçak da, Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen bir oyuncudur.

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        Bir diğer oyuncu Burcu karakterini oynayan Gupse Özay ise Yalan Dünya dizisiyle popülerleşen ve sonrasında birçok komedi filminde yer almış bir oyuncudur.

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        Diğer oyuncular ise şu şekildedir:

        Cengiz Bozkurt – Fahrettin

        Cezmi Baskın – Hüseyin

        Erdal Tosun – Haydar

        Kaan Yılmaz – Caner

        Ahmet Arslan – Kamil

        Ünal Yeter – Salih

        Olgun Toker – Oktay

        Beyti Engin – Dalyan