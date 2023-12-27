Küçük Esnaf tekrar gündemde: Filme dair ufak bir bakış

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FİLM NE ANLATIYOR?

Mahalle çilingiri olan Berhudar, babasının ölümüyle birlikte babasının mafyaya borcu olduğunu öğrenir ve bu büyük borçla baş etmek zorunda kalır. Sorunlarından kurtulmanın bir yolunu bulma çabası içindeyken ise avukat Ezel ile tanışır. Avukatın, yaşadığı beladan kurtulmasına yardımcı olmasını umar. Ancak bilmediği bir şey vardır: O da benzer bir sorunla uğraşmaktadır.