Küçük Esnaf tekrar gündemde: Filme dair ufak bir bakış
Unutulmaz bir klasik olan Küçük Esnaf filmi yeniden izleyicilerin ilgisini çekti. Nostaljiyi tazeleyen bu yapım, izleyicilere unutulmaz anları tekrardan yaşatmaya hazır. İşte sizin için, Küçük Esnaf filmine dair bazı detaylar...
2016 yapımı Küçük Esnaf filmi geçmişin tozlu raflarından günümüze geri dönüyor. Dün akşam 26 Aralık'ta televizyonda yayınlanan komedi tutkunlarının seveceği türde olan bu filmde kimlerin oynadığını merak ediyor musunuz? İşte, Küçük Esnaf filmine dair ayrıntılar…
FİLM NE ANLATIYOR?
Mahalle çilingiri olan Berhudar, babasının ölümüyle birlikte babasının mafyaya borcu olduğunu öğrenir ve bu büyük borçla baş etmek zorunda kalır. Sorunlarından kurtulmanın bir yolunu bulma çabası içindeyken ise avukat Ezel ile tanışır. Avukatın, yaşadığı beladan kurtulmasına yardımcı olmasını umar. Ancak bilmediği bir şey vardır: O da benzer bir sorunla uğraşmaktadır.
KÜÇÜK ESNAF OYUNCU KADROSU
Berhudar Bakır’ı oynayan başrol oyuncusu İbrahim Büyükak, Çok Güzel Hareketler Bunlar’dan itibaren adını duyurmaya başlayan oyuncudur.
Aynı şekilde Avukat Ezel’i canlandıran Zeynep Koçak da, Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen bir oyuncudur.
Bir diğer oyuncu Burcu karakterini oynayan Gupse Özay ise Yalan Dünya dizisiyle popülerleşen ve sonrasında birçok komedi filminde yer almış bir oyuncudur.
Diğer oyuncular ise şu şekildedir:
Cengiz Bozkurt – Fahrettin
Cezmi Baskın – Hüseyin
Erdal Tosun – Haydar
Kaan Yılmaz – Caner
Ahmet Arslan – Kamil
Ünal Yeter – Salih
Olgun Toker – Oktay
Beyti Engin – Dalyan