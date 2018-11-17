Antalya’da soğan ve patateste küf hastalığının ortaya çıkmasından sonra özellikle soğan fiyatları bir anda tavan yaptı. Hastalık sonrası perakende olarak 2.5 TL’den satılan soğan, 5 TL’ye kadar yükselirken, geçtiğimiz ay fiyatı 1.7 ile 2 TL olan patates de 2.60 TL bandını gördü.

Sofraların vazgeçilmezi olarak görülen patates ve soğandaki artış son bir ayda sürerken, tüketiciye bir kötü haber daha Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Nevzat Akcan’dan geldi. Akcan, patates ve soğandaki fiyat artışının ilkbahara kadar süreceği öngörüsünde bulundu.

Patates ve soğanın eş değer ürünler olduğunu ifade eden Akcan, her iki üründe de fire olaylarının yaşandığını ifade etti. Mevsimsel küf hastalığından dolayı ürün eksikliğinin yaşandığını kaydeden Akcan, "Patates 2.5 lira bandında, asıl fiyat değişikliği soğanda yaşandı ama patateste de artmasını bekliyoruz. Patates ve soğanda bahar sezonuna yani yeni ürünlerin çıkmasına kadar fiyat artışı devam eder" dedi.

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