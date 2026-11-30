'Ay Tedirginliği' Leyla Gencer Sahnesi'nde
Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın (BBT) dikkat çeken yapımlarından "Ay Tedirginliği", Aralık ayı boyunca Ataköy Baruthane Sahnesi ve Leyla Gencer Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak
Bakırköy Belediye Tiyatroları (BBT) yönetmenliğini Burcu Halaçoğlu'nun üstlendiği, Damla Karaelmas, Emre Koç'un rol aldığı “Ay Tedirginliği” oyununu Aralık ayı boyunca Ataköy Baruthane Sahnesi ve Leyla Gencer Sahnesi’nde tiyatroseverlerle buluşturacak.
İBB Miras tarafından restore edilerek kültür-sanat hayatına kazandırılan tarihi Ataköy Baruthane Sahnesi’ndeki gösterimlerinin yanı sıra oyun, 4 ve 5 Aralık tarihlerinde Leyla Gencer Sahnesi’nde de seyirci karşısına çıkacak. Yazılışının 30. yılında yeniden sahneye taşınan Özen Yula imzalı çağdaş dram, izleyicisine toplumsal hafızanın karanlık dehlizlerine uzanan sarsıcı bir yolculuk vadediyor.
1950’lerin Puslu İstanbul’unda İki Yabancı 1950’lerin İstanbul’unda, puslu ve tekinsiz bir gecede yolları kesişen iki yabancının hikâyesini odağına alan oyun; faili meçhul cinayetlerden azınlık meselelerine uzanan, toplumsal belleğin en hassas ve karanlık noktalarına dokunuyor. Ay ışığının soğuk gölgesi altında örülen atmosfer, seyirciyi baştan sona tetikte tutan gerilimli ve çarpıcı bir yüzleşmeye dönüştürüyor.
Minimalist dekoru, kum sanatıyla zenginleşen görsel dili ve güçlü oyunculuk performanslarıyla öne çıkan yapım, geçmişin gölgeleriyle bugünün vicdanı arasında derin bir bağ kuruyor.
Gösterim Programı
Ataköy Baruthane Sahnesi
2, 9, 16, 23 ve 30 Aralık 2026 - Saat: 20.00
Leyla Gencer Sahnesi
4 ve 5 Aralık 2026 - Saat: 20.00
Oyunun biletleri Biletinial.com ve BBT gişelerinde satışa çıktı.