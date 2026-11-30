ENKA Sanat, 30. İstanbul Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapan “Sanatçısı Belirsiz* İvi Buradaydı” adlı oyunu 8 Aralık akşamı izleyiciyle buluşturuyor. Proje tasarımı ve yönetmenliği Zeynep Özden ile Elif Sözer’e, metni Çiğdem Erdöl’e ait olan oyun; 1922’de İstanbul’da doğan Rum ressam İvi Stangali’nin izini sürüyor.

Tilbe Saran, Fulya Peker ve Çağdaş Ekin Şişman’ın sahneye taşıdığı yapım, İvi’nin yaşamının farklı evrelerine, kırılmış benliklerine ve saklı kalan anılarına hayat veriyor. Ayrıca bir sanatçı biyografisi anlatmakla kalmıyor, sürgünün, kopuşun, kaybolan tabloların, yarım kalmış resimlerin ve isimsiz bırakılmış bir yaşamın hafızasında dolaşıyor.

Oyunun biletleri Biletix ve ENKA Sanat gişelerinde satışa çıktı.