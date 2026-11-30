Koç Topluluğu’nun yüzyıllık yolculuğunu kültür ve sanat alanındaki çalışmaları üzerinden ele alan “Yüzyılın İzleri: Koç Topluluğu ve Sanat” sergisinde kullanıma sunulan Sergi Asistanım Yapay Zekâ, küratoryal anlatımı yapay zekâ teknolojileriyle sanatseverlerle buluşturuyor. Ziyaretçilerin eserleri ve eserlerin arka planındaki hikâyeleri daha yakından keşfetmelerine olanak tanıyan uygulama, sergi deneyimini etkileşimli bir rehberlik deneyimi haline getiriyor.

Sanatın kapılarını daha fazla ziyaretçiye açan dijital rehber

Teknolojinin olanaklarını kültürel mirasın paylaşımına dahil eden uygulama, farklı ilgi ve ihtiyaçlara sahip ziyaretçilerin sergiyle daha bağımsız bir ilişki kurmalarını destekliyor. Sergi alanında yer alan QR kodlar ve Braille etiketler aracılığıyla uygulamaya kolayca erişilebiliyor; ayrıca herhangi bir uygulama indirmek gerekmiyor. QR kodlar, ziyaretçinin bulunduğu alan ve önündeki eser hakkında asistana bilgi aktararak etkileşimin sergi bağlamında ilerlemesini sağlıyor. Ziyaretçiler sorularını sesli veya yazılı olarak yöneltebiliyor, yanıtları sesli dinleyebiliyor ve dilerlerse ekrandan yazılı olarak da takip edebiliyor.

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Eserlerin hikâyelerinden sesli betimlemelere, rehberli sergi gezisinden bina içi yönlendirmeye uzanan özellikleriyle Sergi Asistanım, ziyaretçilere deneyimsel bir keşif imkânı sunuyor. Özellikle görme engelli ziyaretçilerin eserler ve serginin içeriği hakkında sesli betimlemeler aracılığıyla bilgi edinmesini destekleyen uygulama, sanat deneyiminin daha kapsayıcı hale gelmesine katkıda bulunurken, ölçeklenebilir bulut mimarisi sayesinde müzeler, galeriler ve farklı kültür mekânları için de yeni kapılar aralıyor.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü Tülay Güngen kariyerinin ilk yıllarından bu yana, özellikle bankacılık geçmişinin de katkısıyla, teknoloji ve yapay zekânın kültür sanat alanında etkin biçimde kullanılmasına olan desteğini şu sözleriyle açıkladı: “Teknoloji ve yapay zekânın kültür sanat alanında sunduğu olanakları, sanatı daha erişilebilir kılmak ve izleyici tecrübesini zenginleştirmek açısından çok değerli buluyoruz. Sergi Asistanım Yapay Zekâ projesiyle, teknolojinin kültür sanatla buluştuğunda nasıl yenilikçi deneyimler yaratabileceğini göstermeyi ve bu alandaki uygulamaların gelişmesine katkı sunmayı hedefliyoruz.”

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“Teknolojinin değerini, insanlara sunduğu imkânlarla ölçüyoruz”

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Yapay zekânın gerçek değerini, insanların hayatında anlamlı bir karşılık bulan ve günlük deneyimlerini zenginleştiren çözümler geliştirdiğimizde ortaya koyabiliyoruz. Sergi Asistanım projesinde teknolojiyi kültür ve sanatla buluştururken çıkış noktamız, sanata erişimi kolaylaştırmak ve her ziyaretçinin sergiyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda keşfedebilmesini sağlamaktı. KoçSistem’in yapay zekâ ve yazılım geliştirme yetkinliklerini, Microsoft’un bulut ve yapay zekâ teknolojilerini, Yapı Kredi Kültür Sanat’ın kültür sanat alanındaki birikimiyle bir araya getirdik. Koç Topluluğu’nun 100. yılında hayata geçirilen bu projenin, teknolojinin kültürel mirasın daha geniş kitlelerle buluşmasına nasıl katkı sağlayabileceğini gösteren değerli bir örnek olduğuna inanıyorum.”

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Projenin teknoloji ortağı olan Microsoft Türkiye’nin Genel Müdürü Levent Özbilgin ise, Sergi Asistanım fikrinin yaklaşık bir yıl önce Yapı Kredi ile birlikte yapay zekânın kültür, yayıncılık ve bankacılıkta neler yapabileceğini keşfetmek amacıyla düzenledikleri hackathon sırasında ortaya atıldığını belirterek: “Müze deneyimini yapay zekâ ile baştan tasarlamak da hackathon’da öne çıkan fikirlerden biriydi. Yapı Kredi Kültür Yayınları, Microsoft Türkiye ve KoçSistem’in işbirliğinde geliştirilen uygulama sayesinde sergiyi ziyaret edenler girişte yapay zekâ destekli yön bulma ve rehberlik hizmeti alarak sergideki rotalarını kendileri belirleyebiliyor. Bir tabloya neden yapıldığını, bir heykele nereden geldiğini sorarak yapay zekâ asistanıyla karşılıklı sohbet etme şansına sahip olmak sanatseverlerin sergi deneyimini zenginleştiriyor. Aynı zamanda kapsayıcı ve erişilebilir bir vizyonla tasarlanan yapay zekâ asistanı, sesli etkileşim ve 50+ dil seçeneğiyle serginin çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını mümkün kılıyor” dedi.

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Sergi Asistanım’a Engelsiz Bilişim Ödülü

Yapay zekâ destekli Sergi Asistanım projesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin yürüttüğü Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından verilen Engelsiz Bilişim Ödülü’ne layık görüldü.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Microsoft Türkiye ve KoçSistem işbirliğiyle hayata geçirilen Sergi Asistanım, kültürel mirasın günümüz teknolojileriyle buluşturulmasına katkı sağlarken müzeler, galeriler ve farklı kültür mekânlarında geliştirilebilecek yeni dijital deneyimler için de örnek oluşturuyor.

“Yüzyılın İzleri: Koç Topluluğu ve Sanat” sergisi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilir.