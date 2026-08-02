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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'ndan 20. yıla özel konser

        Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'ndan 20. yıla özel konser

        Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirdiği 20'nci yıl özel konseriyle müzikseverlerle buluştu. Şef Cem Mansur yönetimindeki orkestrada solist olarak ülkemizin başarılı piyanistlerinden Özgür Ünaldı yer alırken; programda genç besteci Emre Şener'in "Je Ne Sais Quoi" adlı eseri de seslendirildi...

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        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 11:43 Güncelleme:
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        Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'ndan 20. yıla özel konser

        Sabancı Vakfı’nın ana destekçisi olarak kuruluşunda büyük rol oynadığı Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), “Müziğin Sihri” temalı 20’nci yıl turnesinin yurt içi ayağını, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirdiğiözel konseriyle tamamladı.

        Gençleri sanata teşvik etmek amacıyla pek çok çalışma gerçekleştiren Sabancı Vakfı’nın desteği ve Rönesans Sağlık Yatırım’ın Öncü Sponsorluğunda, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren TUGFO Şef Cem Mansur yönetiminde sanatseverlerle buluştu. Orkestra sihir ve masal dünyasından ilham alan renkli repertuvarıyla dinleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

        Programda, genç besteci Emre Şener’in Je Ne Sais Quoi adlı yapıtının yanı sıra Engelbert Humperdinck’in Hansel ve Gretel Uvertürü, Çaykovski’nin 1. Piyano Konçertosu, Maurice Ravel’in Kaz Ana ve Paul Dukas’nın Sihirbazın Çırağı eserleri genç müzisyenlerin yorumuyla seslendirildi. Yıldönümü konserinde orkestraya, Moskova Konservatuvarı’nın son yıllarda yetiştirdiği en parlak piyanistlerden Özgür Ünaldı solist olarak katıldı.

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        TUGFO Avrupa Turnesi için Yola Çıkıyor

        “Müziğin Sihri” temalı 20’nci yıl turnesini yurt dışı konserleriyle sürdürecek olan TUGFO, 12 Ağustos’a kadar Avrupa’nın önemli konser salonlarında ve festivallerinde sahne alacak.

        6 konserlik Avrupa turnesine Almanya’da başlayacak olan TUGFO, 4, 5 ve 7 Ağustos tarihlerinde dünyanın dört bir yanından genç müzisyenleri ve orkestraları bir araya getiren Young Artists Festival Bayreuth’ta, 8 Ağustos’ta ise Berlin Young Euro Classic Festivali’nde konser verecek. 11 Ağustos’ta Romanya’nın önemli kültür etkinliklerinden Sinaia Festivali’nde sahneye çıkacak olan orkestra, sezonun son konserlerini 11-12 Ağustos’ta Bükreş’in simge yapılarından Romanian Athenaeum’da verecek. TUGFO, yurt dışı konserlerinde başarılı piyanist Özgür Ünaldı ile aynı sahneyi paylaşacak.

        Konser Programı:

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        4 Ağustos 2026 Almanya / Young Artists Festival Bayreuth Konseri
        5 Ağustos 2026 Almanya / Young Artists Festival Bayreuth Konseri
        7 Ağustos 2026 Almanya / Young Artists Festival Bayreuth Konseri
        8 Ağustos 2026 Almanya / Berlin Young Euro Classic Festival Konseri
        11 Ağustos 2026 Romanya / Sinaia Festivali Konseri
        12 Ağustos 2026 Romanya / Bükreş Romanian Athenaeum
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        #Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası
        #Emre Şener
        #Sabancı Vakfı
        #Özgür Ünaldı
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