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Küpkaya Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

AA

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu, doğal güzelliğinin yanı sıra sportif olanaklarıyla da ziyaretçilerini cezbediyor

Küpkaya ziyaretçilerini cezbediyor

Ordu'nun Ulubey ilçesindeki Küpkaya Kanyonu geçen yıllarda olduğu gibi bu sezon da yerli ve yabancı ziyaretçilerini bekliyor.

İlçenin Kardeşler Mahallesi'nde bulunan ve çeşitli sportif aktivitelere de olanak tanıyan Küpkaya Kanyonu, doğal yapısı, akıntılarla şekillenmiş kayalarıyla dikkati çekiyor.

Yaz aylarında dahi suyunun sıcaklığı 5 derece civarında iken yaklaşık 2 kilometrelik kanyon, macera tutkunlarının yanı sıra yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapacak.

AA'nın haberine göre, daha önceki yıllarda ulusal bir gazete tarafından Türkiye'nin en güzel 10 kanyonu arasında gösterilen Küpkaya Kanyonu, balık tutmak, kano sporu yapmak ve yüzmek için de ziyaretçilerine olanak sağlıyor.

Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küpkaya Kanyonu'nun yapısı ve konumu itibariyle müthiş bir görselliğe sahip olduğunu söyledi.

Ordu'da turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerin başında Küpkaya Kanyonu'nun geldiğini aktaran Türkcan, Ordu merkezden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki bölgeye her yıl binlerce turistin geldiği bilgisini verdi.

Doğal güzelliği ile büyüleyen kanyonun turizme kazandırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü kaydeden Türkcan, bölgeye işletmeci Fedayi Bayram tarafından restoran ve konaklama için çalışma başlatıldığını ve bu çalışmanın da sona geldiğini bildirdi.

Türkcan, bölgeye gelen turistlerin bundan sonra daha fazla vakit geçireceğini de dile getirerek, "Ordu'nun her köşesi, ayrı bir güzellik sunuyor. Çok sayıdaki dere ve ırmaklarımızın üzerinde yer alan şelaleler, göller, kanyonlar görenleri etkiliyor ve mest ediyor. Bu doğal güzellikleri yerli ve yabancı turistlerin yerinde görmelerini sağlamak amacıyla bizim çalışmalarımız da aralıksız sürüyor" dedi.

 

KANYON SEZON ÖNCESİ TEMİZLENDİ

Öte yandan sosyal medya üzerinden örgütlenen yaklaşık 60 kişi Küpkaya Kanyonu'na gelerek çevre temizliği yaptı.

Yoğun yağış altında kanyonu çöplerden temizleyen gönüllü vatandaşlar farkındalık oluşturdu.

İşletmeci Fedayi Bayram ise Küpkaya Kanyonu'na daha fazla turist gelmesi adına elini taşına altına koyduğunu belirterek, kanyon için çalışma yürüten herkese teşekkür etti.

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