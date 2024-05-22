"FİYATLAR YÜKSEK OLDUĞU İÇİN DAHA AZ GETİRDİK"

12 ay İstanbul Sultangazi’de adak ve kurbanlık satışı yapan Haluk Doğan ise, "Kurbanlıkların tamamı geldi. Hayvan pazarları daha kurulmadı. Onlara belediye müsaade ettiği zaman son 15 gün kala geliyor belediyenin çadırlarına ama biz özel işletmeler olarak hepsini getirdik. Kurbanlıkları Doğu'dan, Güneydoğu'dan, Muş, Ağrı, Kars, Erzurum bu bölgelerden seçiyoruz. Kurbana uygun olan hayvanları tek tek seçip kurban olacak hayvanları ayırıp tek tek sağlık raporları olan hayvanları TIR'lara yüklüyoruz. Sağlık raporu, aşıları tam mı bunlara bakıyoruz. Bunlar tamsa, sıkıntısız hayvanları alıp getiriyoruz.