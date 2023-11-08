Kürek takımına yunuslar eşlik etti

Yunusların çok yakınında antrenman yapan amatör kürek sporcusu Emre İpek, yaşadığı duyguların tarif edilmez olduğunu söyledi. Suyun üzerinde olmanın huzur verdiğini belirten İpek, "Bu iyot kokusu, martıların sesi, yunuslarla beraber kürek çekmek tamamen çok farklı bir duygu. Gerçekten bir belgesel aslında. Çünkü karabataklar önümüzde pike yapıyorlar, ağzında bir balıkla çıkıyorlar. Martılar size eşlik ediyorlar. Çok keyifli bir ortam" diye konuştu.

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İpek, antrenman için çok erken saatlerde uyandıklarını anlattı. Yurt içinde şampiyonalara katıldıklarını dile getiren İpek, Türkiye üçüncülüğü ve beşinciliği derecelerinin bulunduğunu aktardı. Yunusların ziyaretine değinen İpek, "Şanslıysanız sabah misafirleriniz oluyor. Bu sabah 3 yunus, kürek çekerken bize eşlik etti. Çok keyifliydi. Hem gün doğumunu seyretmek hem de yunuslarla beraber suda olmak gerçekten dünyada yaşanamayacak duygulardan biri diye düşünüyorum." ifadesini kullandı. Kulübün kurucusu ve başantrenörü eski milli sporcu Ozan Yelaldı da kulübe sporcuların hobi amacıyla katıldığını ifade etti.