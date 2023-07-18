Küresel ısınmaya karşı "beyaz renk" önerisi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi ve Geomatik Mühendisliği bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, şehirlerin üzerinde oluşan ısı adacıklarının buharlaşmayla birlikte atmosferin soğuk bölgesine yükselen nemli havanın ekstrem hava olaylarına sebep olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kutoğlu doktora öğrencisi Fatemeh Ghsempour ile birlikte geliştirdikleri su buharı yoğunluğunu gösteren yazılım ile yağışların şiddetli olup olmayacağı yönünde bilgi edinebildiklerini söyledi. Yazılım ile sel ve su taşkınlarının yaşandığı zaman aralığını gösteren Prof. Dr. Kutoğlu, "Su buharı yoğunluğu fazlaysa, yağış olduğu takdirde bunun şiddetli olacağının göstergesi. Bunun etkisini azaltmak için şehirlerin üzerindeki ısı adacığı etkisini azaltmamız lazım. Alışılagelmiş şehirleşme anlayışlarını terk edip iklim değişikliğine uygun tedbirler almamız gerekiyor" dedi.

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"BETONLAŞMIŞ ALANLARDA GÜNEŞTEN GELEN ENERJİ ÇOK DAHA FAZLA TUTULUYOR"

Son yıllarda yaşanan ekstrem hava olayları ve sellerin küresel ısınmanın neden olduğu aşırı buharlaşma olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu, "Küresel ısınma, yağmura dönüşebilir su buharı miktarının artmasına neden oluyor. Ama aynı zamanda şehirlerimiz betonlaşmasının da bu yağışlarda etkisi var. Şöyle ki güneş ışınları şehirlerde asfalt, binalar ve çatıları gibi betonlaşmış alanlarda güneşten gelen enerji çok daha fazla tutuluyor. Akşam saatlerinde bu tutulan enerji atmosfer soğuduğu zaman beton zeminlerden atmosfere doğru sıcak hava yayılıyor. Bölgede yağış olmuşsa sıcak hava kendisiyle birlikte ısınmış su buharını da yukarıya doğru taşıyor. Aynı şekilde göl ve deniz kenarı şehirlerde de güneş nedeniyle tutulan ısı çok daha az oluyor ama o da buharlaşmaya neden oluyor" diye konuştu.