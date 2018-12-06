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Sabahın erken saatlerinde yerleşkedeki yeşil alanları ve Kızılırmak'ı takip eden Kural, göçmen ve yerel kuşlar olmak üzere; söğüt serçesi, kızıl şahin, kerkenez, büyük akbalıkçıl, gri balıkçıl, karabatak, orman düdükçünü, çam baştankarası, mavi baştankara, büyük baştankara, kızılgerdan, ökse ardıcı, bahçe tırmaşıkkuşu, kumru, karabaşlı iskete, kızılkuyruk, beneklisinekkapan, alaca ağaçkakan, çıvgın, sığırcık gibi farklı birçok kuş türünü fotoğraflayarak belgeledi.