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Küvetler neden bu kadar küçük? Cevap tahmininizden daha karışık olabilir

Küvette keyif yaparken muhakkak aklınıza gelmiştir: neden tam olarak içine sığmıyorum? Görünüşe göre, küvetlerin bu kadar ufak olmasının birçok sebebi var ve okuduğunuz zaman muhtemelen hepsini çok mantıklı bulacaksınız.

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  • Küvetler neden bu kadar küçük? Cevap tahmininizden daha karışık olabilir

    Küvetlerin neden bir insan boyutunda olmadığını tam olarak anlamak için, sıhhi tesisat evlerimize ilk girdiğinde dünyanın farklı bir yer olduğunu anlamamız gerekir. Küvet demek büyük bir değişim demekti. 
  • Küvetler neden bu kadar küçük? Cevap tahmininizden daha karışık olabilir

    ABD'ye ilk küvet girdiğinde yıl 1880'lerin sonuydu ve tesisat sistemi buna uygun değildi. Doğal olarak, küvetler şu an olduğundan daha pahalıydı. Şimdi bile standart boyuttaki bir küvet, büyük olanlara göre çok daha uygun.
  • Küvetler neden bu kadar küçük? Cevap tahmininizden daha karışık olabilir

    Ancak tipik küvet boyutunu belirleyen sadece maliyeti değildi. Kesin bir sebebi olmasa da o zamanki kültürel yapıyı da göz önüne aldığımızda öne çıkan bazı etkenler var. 
  • Küvetler neden bu kadar küçük? Cevap tahmininizden daha karışık olabilir

    İlk sebeplerden bir tanesi, güvenlik. Sarhoşken veya uyukluyorken küvette uzanmak bir kişinin boğualmasına neden olabilirdi. Ayrıca büyük bir küvet, banyo kapısından nasıl geçerdi? Muhtemelen geçemezdi ayrıca boyut büyüdükçe artan ağırlık da cabası olurdu.
  • Küvetler neden bu kadar küçük? Cevap tahmininizden daha karışık olabilir

    Başka bir neden olarak da kolay temizlik imkânı olabilir. Bir insan boyutunda olan küveti temizlemek ne kadar zor olurdu, öyle değil mi? Üstelik bu bu boylarda bile temizlik yapmak bazen zor olabiliyor. 
  • Küvetler neden bu kadar küçük? Cevap tahmininizden daha karışık olabilir

    Tabii bir de büyük küvetlerin kaplayacağı alandan bahsetmek gerekiyor. Büyük boy bir küvetin her banyoya uymayacağı açık ancak standart küvetler küçük banyolar bile konulabilir. 
  • Küvetler neden bu kadar küçük? Cevap tahmininizden daha karışık olabilir

    Son olarak; küvet boyutları yaşadığınız ülkenin bir konfor göstergesi de olabilir. Avrupa'nın bazı yerlerinde küvetler daha büyük olurken, başka bölgelerinde ve Asya'da derin oturmalı küvetler veya halka açık devasa küvetler bulunur. 

    Kaynak: Mental Floss, Science ABC

 

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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