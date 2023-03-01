Ekşi bir şeyler yerken yüzümüzde oluşan garip ve bazen komik ifadelerin bir açıklaması var.

Tat alma duyumuzu karıncalandıran ekşi tat, asitlerin tükürükle birleştiğinde salgıladıkları hidrojen iyonlarının bir ürünüdür. Ağzınız bu asit belirtisini algıladığında, bunu dramatik bir şekilde bilmenizi sağlar ve yüzünüz istemeden 'reddedilme tepkisi' verir.