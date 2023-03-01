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Neden ekşi bir şey yediğimizde suratımız garip bir hal alır?

Ekşi bir besin tükettiğimiz zaman yüzümüzü istemsizce buruşturuyoruz çünkü o sırada vücudumuz 'reddedilme tepkisi" vererek, zararlı olduğunu düşündüğü bir besine karşı bizi uyarıyor.

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  • Neden ekşi bir şey yediğimizde suratımız garip bir hal alır?

    Ekşi bir şeyler yerken yüzümüzde oluşan garip ve bazen komik ifadelerin bir açıklaması var. 

    Tat alma duyumuzu karıncalandıran ekşi tat, asitlerin tükürükle birleştiğinde salgıladıkları hidrojen iyonlarının bir ürünüdür. Ağzınız bu asit belirtisini algıladığında, bunu dramatik bir şekilde bilmenizi sağlar ve yüzünüz istemeden 'reddedilme tepkisi' verir.
  • Neden ekşi bir şey yediğimizde suratımız garip bir hal alır?

    Dilinizin acı veya baharatlı yiyeceklere verdiği tepkiler de reddedilme tepkileridir. Bu vücudunuzun sizi zehirli bitkilere karşı koruma yöntemidir. Ekşilik, narenciye gibi meyvelerde doğal olarak ortaya çıkar ancak birçok durumda gıda kaynaklı hastalıkların bir uyarısı olabilir. 
  • Neden ekşi bir şey yediğimizde suratımız garip bir hal alır?

    Ekşi tatlara verilen büzülme tepkisi, ilk insanların hastalanmaktan kaçınmasına yardımcı oldu ancak bugün bizi ekşi yiyecekler yemekten alıkoymuyor. Peki, neden? Cevap; edinilmiş tat.
  • Neden ekşi bir şey yediğimizde suratımız garip bir hal alır?

    İnsanlar doğuştan acı, baharatlı veya ekşi yiyecekler istemezler ancak bu tatlara tekrar tekrar maruz kaldıkları için bundan zevk almayı öğrenirler.

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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