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Yeni bir araştırma uykusuzluğun beyni iki yıla kadar yaşlandırdığını gösteriyor

Yapılan yeni bir araştırma, uykusuzluğun beyni nasıl etkilediğini ortaya koydu. Bir gece boyunca uykusuz kalan ve uyuyan kişilerin beyin görüntüleri birbirleriyle karşılaştırıldı. Bunun üzerine, beynin uykusuzluk karşısında iki yıla kadar yaşlandığı belirlendi.

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  • Yeni bir araştırma uykusuzluğun beyni iki yıla kadar yaşlandırdığını gösteriyor

    20 Şubat'ta Journal of Neuroscience dergisinden yayınlanan bir araştırma, uykunun beyin için ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.
  • Yeni bir araştırma uykusuzluğun beyni iki yıla kadar yaşlandırdığını gösteriyor

    134 sağlıklı insan üzerinde yapılan deneyde araştırmacılar, bir gece uykusuz bırakılan deneklerin MRI taramalarını aldı. Daha sonra aynı denek grubu, bir gece iyi bir uyku çektikten sonra bir kez daha MRI taramasına girdi ve iki sonuç karşılaştırıldı. 
  • Yeni bir araştırma uykusuzluğun beyni iki yıla kadar yaşlandırdığını gösteriyor

    Çalışma, sadece bir gece uykusuz kalmanın beynin sanki bir gecede aniden bir ile iki yıl yaşlanmış gibi gözükmesine neden olabileceğini öne sürdü. Ancak bu değişiklikler, iyi bir gece uykusundan sonra kayboluyor ve beyin yine genç haline dönüyordu.
  • Yeni bir araştırma uykusuzluğun beyni iki yıla kadar yaşlandırdığını gösteriyor

    Bu çalışma ayrıca yaşlanmaya doğru başlayan uyku problemlerinin kişiyi daha hızlı yaşlandırabileceğini de gösterdi.
  • Yeni bir araştırma uykusuzluğun beyni iki yıla kadar yaşlandırdığını gösteriyor

    Araştırmanın sonuçları her ne kadar ilginç olsa da kronik uykusuzluk problemi olan kişilerin aynı şekilde etkilenip etkilenmediğine dair kesin bir şey söylenemiyor.

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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