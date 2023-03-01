Çalışma, sadece bir gece uykusuz kalmanın beynin sanki bir gecede aniden bir ile iki yıl yaşlanmış gibi gözükmesine neden olabileceğini öne sürdü. Ancak bu değişiklikler, iyi bir gece uykusundan sonra kayboluyor ve beyin yine genç haline dönüyordu.