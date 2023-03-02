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Tavuklar hakkında okuyacağınız bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

Genelde korkaklık ile eşleştirdiğimiz tavuklara karşı biraz ön yargılı yaklaşıyor olabilir miyiz? Aslında tavuklar, zekâları ve örgütlenme yetenekleriyle oldukça etkileyici birçok özelliğe sahip.

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  • Tavuklar hakkında okuyacağınız bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

    ABD'li nörolog ve hayvan davranışları uzmanı Lori Marino, 2017'de yayımlanan akademik makalesinde tavukların daha yumurtadan çıkar çıkmaz sayı kavramını algılayabildiğini söylüyor. 
  • Tavuklar hakkında okuyacağınız bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

    5 günlük civcivlerin önüne farklı sayılarda iki farklı kategoride nesne koyan Marino, civcivlerin fazla nesne olan grubu ayırt edebildiğini tespit etmişti. Nesnelerin önü paravanla kapatıldığında bile civcivler hangi paravanın arkasında daha fazla cisim olduğunu bulabildi. 
  • Tavuklar hakkında okuyacağınız bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

    Vahşi doğada yaşayan tavukları genellikle 25 ila 30 tavuktan oluşan sürüler halinde gezer ve kendi aralarında bir hiyerarşik yapı kurararak tüm sürü bu role uygun davranır. Bu hiyerarşik yapı, yırtıcı hayvanlara karşı kendilerini korumasını sağlar. 
  • Tavuklar hakkında okuyacağınız bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

    Uluslararası hayvan hakları örgütü PETA, doğal ortamlarında yaşayan tavukların yırtıcıların saldırısından yüzde 90 oranında kurtulabildiğini işaret eden çalışmalar olduğunu aktarıyor. Tavuklar bulundukları gruptaki civcivleri korumak için de yırtıcılara karşı birlikte saldırıyor. 
  • Tavuklar hakkında okuyacağınız bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

    İngiltere'deki Bristol Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Christine Nicol, yapılan testlerde tavukların 30 farklı tavuğu ayrı ayrı tanıyabildiğini gösterdiğini söylüyor.
  • Tavuklar hakkında okuyacağınız bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

    Tavukları birbirleriyle 24 farklı ses çıkartarak konuşuyor; yırtıcı hayvanlara karşı birbirlerini uyarıyor ve yardım talep edebiliyorlar. 

     
  • Tavuklar hakkında okuyacağınız bu bilgiler sizi çok şaşırtacak

    Harvard Üniversitesi'nden karşılaştırmalı zooloji uzmanı Chris Organ'ın yürüttüğü çalışmalarda; 68 milyon yıl önce yaşamış Tyrannosaurus Rex'in (T-Rex) en yakın akrabasının tavuklar olduğu keşfedilmişti. 

    Kaynak: BBC

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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