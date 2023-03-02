5 günlük civcivlerin önüne farklı sayılarda iki farklı kategoride nesne koyan Marino, civcivlerin fazla nesne olan grubu ayırt edebildiğini tespit etmişti. Nesnelerin önü paravanla kapatıldığında bile civcivler hangi paravanın arkasında daha fazla cisim olduğunu bulabildi.