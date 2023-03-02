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Kediler neden nefes alırken ağızlarını açar ve normal midir?

Kediler bir yüzeyi belli bir süre kokladıktan sonra ağızlarını anormal derecede uzun süre açık tutabilir ve farklı bir surat ifadesine bürünebilirler. Birçok insan yoruldukları için ağızlarının açık kaldığını düşünebilir. Ancak aslında kedilerin yaptığı bu hareket göründüğü kadar basit değil hatta sadece onlara özel nitelikte bir "Flehmen" tepkisi.

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  • Kediler neden nefes alırken ağızlarını açar ve normal midir? Kediler neden ağızlarını açar?

    KOKUYU ANALİZ EDİYORLAR

    Bir kedi garip bir koku aldığında, ağzını uzun süre açık tutabilir ve kokuşmuş yüz denilen "Flehmen" tepkisi verebilir. Uzmanlar kedilerin yaptığı bu harekete, "Alışılmadık ve ilginç bir kokuyu analiz etme yetemeği" diyor.
  • Kediler neden nefes alırken ağızlarını açar ve normal midir? Kediler neden ağızlarını açar?

    AĞIZLARINDA KOKU RESEPTÖRLERİ BULUNUR

    Flehmen tepkisi, kokunun ağız çatısında bulunan vomeronazal organa gitmesine izin verir. Jacobson organı olarak da adlandırılan vomeronazal organ, memlilerin, amfibilerin ve sürüngenlerin koku alma sistemindeki duyu hücrelerinde bulunan bir bölgedir.
  • Kediler neden nefes alırken ağızlarını açar ve normal midir? Kediler neden ağızlarını açar?

    Kediler, kokladıkları bölgedeki kokuyu daha iyi algılayabilmek için "Flehmen" tepkisi vererek, üst dudaklarını geri çekerler. Böylece havayı emmek için burunlarını değil, ağızlarında bulunan vomeronazal bölgeye ile analiz yaparlar.
  • Kediler neden nefes alırken ağızlarını açar ve normal midir? Kediler neden ağızlarını açar?

    Köpeklerde de bu reseptörler bulunur, ancak ortalama bir kedide 30 çeşit koku reseptörü bulunurken, bir köpekte sadece 9 çeşit reseptör bulunur. 
  • Kediler neden nefes alırken ağızlarını açar ve normal midir? Kediler neden ağızlarını açar?

    Kedilerin Flehmen tepkisi vermesinin bir nedeni elbette var. Erkek kediler bu tepkiyi daha çok gösterir çünkü çiftleşmek için kullanırlar. Kokular uyumluluğu ve zamanlarının doğru olup olmadığını göstermeye yardımcı olur. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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