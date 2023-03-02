Dünya Kadınlar Günü'ne dair ilk uluslararası etkinlikler ise 1911'de Avusturya, Danimarka, Almanya ve İsviçre'de düzenlendi. 1975'te BM Dünya Kadınlar Günü'nü kabul etti ve her yıl için özel bir tema belirlemeye başladı.

Günümüzde Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada kadın haklarına dikkat çekmek, kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarını vurgulamak için kutlanır.