Eğer bir işe veya bir ilişkiye başlayıp belirli nedenlerden dolayı yarım bırakmışsanız, ancak başka bir işe veya ilişkiye odaklanamıyorsanız, Zeigarnik etkisi yaşıyorsunuz.

Bluma bu konu hakkında " Beyin ne eski işi unutuyor, ne de yeni işe tam odaklanabiliyor" diyor.

Sadece bir işi değil, yarım bıraktığınız bir şarkının tüm gün aklınızda çalması veya dizinin bir sonraki bölümünün merakla beklenmesi gibi örnekler Zeigarnik etkisine bağlanıyor.