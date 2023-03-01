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ABD'de hala geçerli olan tuhaf yasalar!

ABD'de hala yürürlükte olan ve duyduğunuzda anlam veremeyeceğiniz 9 ilginç yasayı sizler için derledik.

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  • ABD'de hala geçerli olan tuhaf ve ilginç yasalar!

    ÇAMAŞIR İPİ ASMAK

    2009'da Vermont, ABD'de mahallerde çamaşır ipleri ile kıyafetlerin asılmasını yasakladı.
  • ABD'de hala geçerli olan tuhaf ve ilginç yasalar!

    TRENE TAŞ ATMAK 

    Wisconsin'de herhangi bir demiryolu trenine taş, tuğla veya füze fırlatmak yasak. 
  • ABD'de hala geçerli olan tuhaf ve ilginç yasalar!

    UTAH'DA BİRİNİ ISIRMAK YASAK

    Utah'da yapılan Karma Dövüş Sanatları'nda rakibi ısırmak yasak.
  • ABD'de hala geçerli olan tuhaf ve ilginç yasalar!

    SPOR MÜSABAKALARINDA KÜFÜR ETMEK YASAK

    Massachusetts'te spor müsabakalarında küfür etmek yasak. 
  • ABD'de hala geçerli olan tuhaf ve ilginç yasalar!

    ALABAMA'DA DİNİ BİR ŞAHSİYET GİBİ DAVRANMAK YASAK

    Eğer gerçekten dini bir şahsiyet değilseniz, Alabama'da halka açık yerde papaz, rahibe, rahip ya da haham gibi davranamazsınız.
  • ABD'de hala geçerli olan tuhaf ve ilginç yasalar!

    INDIANA'DA SARHOŞ OLMAK İÇİN TUTKAL KOKLANAMAZ

    Indiana'da "sarhoşluk, öfori, heyecan, canlılık, sersemlik veya duyuları köklemek için tutkal koklanmasına izin verilmez.
  • ABD'de hala geçerli olan tuhaf ve ilginç yasalar!

    TENNESSEE'DE ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER BAZI KONULAR HAKKINDA KONUŞAMAZ

    Tennesse'de uygulanan Gateaway Cinsel Davranış Yasası, öğretmenlerin öğrencilere sekse "gidebilecek yol" olarak kabul edilen herhangi bir şey hakkında konuşmasını yasaklıyor. Buna el ele tutuşmak da dahil.
  • ABD'de hala geçerli olan tuhaf ve ilginç yasalar!

    REKLAM PANOLARI HAWAİİ'DE YASAK

    Reklam panolarının kullanılması Hawaii'de yasa dışı.
  • ABD'de hala geçerli olan tuhaf ve ilginç yasalar!

    NEW JERSEY'DE SUÇ İŞLERKEN KURŞUN GEÇİRMEZ YELEK GİYEMEZSİNİZ

    New Jersey'de suç işleyen biri kendini korumak için kurşun geçirmez yelek giymişse iki katı ceza yer.

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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