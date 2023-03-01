TENNESSEE'DE ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER BAZI KONULAR HAKKINDA KONUŞAMAZ

Tennesse'de uygulanan Gateaway Cinsel Davranış Yasası, öğretmenlerin öğrencilere sekse "gidebilecek yol" olarak kabul edilen herhangi bir şey hakkında konuşmasını yasaklıyor. Buna el ele tutuşmak da dahil.