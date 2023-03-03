Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanlar Covid-19 belirtilerine dair sevindiren açıklama yaptı!

Covid-19'u atlatıp uzun Covid semptomlarını atlatamayan insanlara güzel haber İsrail'deki uzmanlardan geldi. İsrail KI Araştırma Enstitüsü uzmanları tarafından gerçekleştirilen araştırmada koronavirüs belirtilerinin 1 yıl içinde geçtiği belirtildi. İşte, 1 yıla kadar süren Covid-19 belirtileri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Uzmanlar Covid-19 belirtilerine dair sevindiren açıklama yaptı! Covid-19 uzun süre belirtileri nelerdir?

    1 YILDAN SONRA UZUN COVİD BELİRTİLERİ AZALIYOR

    İsrail'de bulunan KI Araştırma Enstitüsü uzmanları, Covid-19'u hafif geçiren kişilerde, uzun Covid belirtilerinin önemli bir kısmının bir yıl içinde kaybolduğu tespit edildi. 
  • Uzmanlar Covid-19 belirtilerine dair sevindiren açıklama yaptı! Covid-19 uzun süre belirtileri nelerdir?

    Koronavirüs'ü hafif geçirmiş kişiler ile hiç geçirmemiş kişilere kıyasla bazı başka  hastalıkların yaşanma ihtimali daha yüksek ancak bu riskin 1 yıl sonra ortadan kalktığı öğrenildi. 

    Ülkenin en büyük dört sağlık hizmetleri sağlayıcısından (HMO) biri olan Maccabi Sağlık Hizmetleri'nin işbirliği ile gerçekleştrilen araştırmada çok geniş kapsamlı bir analiz yapıldı.
  • Uzmanlar Covid-19 belirtilerine dair sevindiren açıklama yaptı! Covid-19 uzun süre belirtileri nelerdir?

    KORONAVİRÜS'Ü HAFİF GEÇİREN KİŞİLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

    Araştırma kapsamında Mart 2020 - Ekim 2021 arasında Covid-19 geçiren ancak semptomları hastanede tedavi gerektirecek kadar ağır olmayan 300.000 kişinin verileri ele alınarak incelem yapıldı. Bu kişiler Covid-19'u atlattıktan sonraki bir yıl boyunca takip edildi ve uzun Covid ile ilişkilendirilen 70 farklı sağlık sorununun katılımcılarda görülme sıklığına bakıldı.

    Elde edilen veriler yaş ve diğer faktörler açısından benzer özellikler sergileyen ama aynı dönemde Covid-19 geçirmemiş kişiler ile karşılaştırıldı.
  • Uzmanlar Covid-19 belirtilerine dair sevindiren açıklama yaptı! Covid-19 uzun süre belirtileri nelerdir?

    Covid-19'u hafif geçiren kişilere odaklanılmasının sebebi, bu kişilerin hem tüm Covid-19 hastaları içinde hem de uzun Covid belirtileri gösterenler içinde en yüksek orana sahip olmalarıydı.

     
  • Uzmanlar Covid-19 belirtilerine dair sevindiren açıklama yaptı! Covid-19 uzun süre belirtileri nelerdir?

    BEYİN SİSİ, SAÇ DÖKÜLMESİ VE NEFES DARLIĞI GİBİ BELİRTİLER GÖRÜLEBİLİR

    Çalışmayı yürüten Maytal Bivas - Benita ve meslektaşları, hafif Covid-19 geçirenlerin, enfeksiyondan sonraki 1 ila 6 ayda başka hastalıklar yaşama ihtimalinin, hiç Covid-19 geçirmemiş olanlardan daha yüksek olduğunu tespit etti.

    Söz konusu olan başka hastalıklar ise, saç dökülmesi, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve beyin sisi olarak bilinen hafıza ve konsantrasyon problemleri gibi 13 rahatsızlık.
  • Uzmanlar Covid-19 belirtilerine dair sevindiren açıklama yaptı! Covid-19 uzun süre belirtileri nelerdir?

    Ancak altıncı aydan itibaren riskin azaldığı tespit edildi. Tat ve koku kaybı, beyin sisi, nefes darlığı ve genel halsizlik görülme sıklığı bir yılın sonunda nispeten daha yüksek seviyeden düşük seviyelere doğru ilerlediği kaydedildi.

    Yapılan araştırmaya rağmen uzmanlar Covid-19'un uzun süreli belirtilerine dair daha çok araştırma yapılması gerektiğini söylüyor. Uzun Covid dönemini hala yaşayan ancak doktora gitmeyen kişiler olduğu da düşünülüyor.

     
  • Uzmanlar Covid-19 belirtilerine dair sevindiren açıklama yaptı! Covid-19 uzun süre belirtileri nelerdir?

    Pandemi döneminde akut vakalarda erken test uygulamalarıyla dikkat çeken Pzifer/BioNTech aşılarının da ilk kullanıldığı ülke oldu. Aşıların etkinlik oranıyla ilgili ilk araştırmalar yine İsrail'de yürütüldü.

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.