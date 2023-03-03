Koronavirüs'ü hafif geçirmiş kişiler ile hiç geçirmemiş kişilere kıyasla bazı başka hastalıkların yaşanma ihtimali daha yüksek ancak bu riskin 1 yıl sonra ortadan kalktığı öğrenildi.

Ülkenin en büyük dört sağlık hizmetleri sağlayıcısından (HMO) biri olan Maccabi Sağlık Hizmetleri'nin işbirliği ile gerçekleştrilen araştırmada çok geniş kapsamlı bir analiz yapıldı.