Tsunami denilince akla dev dalgalar gelir. Ancak deprem, toprak kayması ve volkanik hareketlerin sebep olduğu dalgalar olarak tanımlanan tsunamilerin çoğu fark edilmeden geçer. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) göre çoğu insana göre korkunç gelen bu dalgaların boyutu birkaç santimin üzerine çıkmaz.

Ancak tsunamiyi tetikleyen olay güçlüyse bu doğal afetin sonucu daha kötü olabilir. Dünyada en güçlü tsunamiler açık okyanusta meydana gelir, jet uçakları kadar hızlı hareket ederler ve bir gökdelen boyutuna kadar ulaşabilirler.