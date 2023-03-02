BİNA İNCELENDİKTEN SONRA BİLEN MÜHENDİSLER TARAFINDAN YAPILMALI

Ancak uzmanlar Karbon Fiber güçlendirme uygulaması yapılmadan önce binanın güvenilir bir denetim firması tarafından incelenmesi gerektiğini söylüyor. Eğer binanın güçlendirilmesi için sadece Karbon fiber uygulaması yeterliyse ve gerçekten güvenilir uzmanlar tarafından uygulanıyorsa depreme karşı güçlendirme sağlayabiliyor.

İşi bilmeyen kişiler tarafından bina incelenmeden yapılan güçlendirme çalışmaları tam tersi şekilde binaya daha çok hasar verebiliyor.