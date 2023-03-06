BİR DİĞER TEORİ İSE HAYVAN TULUMLARI

Bir diğer kuvvetli teori ise göçebe Türk kavimleri, sağdıkları sütün fazlasını hayvanların iç organlarından yapılmış tulumlar içerisinde saklarlar. Bu nedenle içerisinde kalan süt laktik asit ile mayalanır ve yoğurda dönüşür.

Örnek olarak Erzincan tulum peynirinin yapılışında, hayvan bağırsağının bir parçası olan şirden bölümünde yaşayan yararlı bir bakterilerin mahareti ile üretilir.