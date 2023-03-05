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Hafta sonu "Ne izlesek?" diye düşünenlere 8 muhteşem film önerisi

Hafta sonuna renk katacak birbirinden farklı etkileyici filmleri sizler için derledik. Döneminde adını duyurmayı başarmış yapımlarla beraber vizyona yeni girmiş ve merak edilen filmleri de listeledik.

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  • Hafta sonu "Ne izlesek?" diye düşünenlere 8 muhteşem film önerisi 2023 film önerisi ve tavsiyesi

    AMERİCAN BEAUTY - AMERİKAN GÜZELİ

    1999 yapımı olan film 2000 yılındaki Oscar Ödülleri'nin neredeyse pek çoğuna layık görüldü ve kazandı.

     
  • Hafta sonu "Ne izlesek?" diye düşünenlere 8 muhteşem film önerisi 2023 film önerisi ve tavsiyesi

    A BEAUTİFUL MİND - AKIL OYUNU

    Yine klasikleşmiş yapımlardan birisi olan "Akıl Oyunu" 2002 Akademi Ödülleri'nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen kategorileri dahil olmak üzere 6 dalda Oscar'a layık görüldü.

     
  • Hafta sonu "Ne izlesek?" diye düşünenlere 8 muhteşem film önerisi 2023 film önerisi ve tavsiyesi

    REQUIEM FOR A DREAM - BİR RÜYA İÇİN AĞIT 

    Klasik yapıtlardan birisi olan "Bir Rüya İçin Ağıt" izlenmesi gereken filmlerden birisi. 2000 yapımı olan filmin başrollerinde Jennifer Connelly, Jared Leto ve Ellen Burstyn gibi usta isimler yer alıyor.

     
  • Hafta sonu "Ne izlesek?" diye düşünenlere 8 muhteşem film önerisi 2023 film önerisi ve tavsiyesi

    BABYLON

    Başrollerinde Brad Pitt ve Margot Robbie gibi ünlü yıldızların rol aldığı Babylon, Hollywood dünyasının gerçek yüzünü gösteriyor.

     
  • Hafta sonu "Ne izlesek?" diye düşünenlere 8 muhteşem film önerisi 2023 film önerisi ve tavsiyesi

    İYİ ADAMIN 10 GÜNÜ

    Başrolünde Nejat İşler'in yer aldığı Netflix yapımı film izleyiciler tarafından merak ediliyor. İyi bir adam olarak bilinen Sadık, insan kaçakçıları ve katillerin dünyasıda adalet ararken iyilik ve kötülük arasında gidip gelir.
  • Hafta sonu "Ne izlesek?" diye düşünenlere 8 muhteşem film önerisi 2023 film önerisi ve tavsiyesi

    ZİHİN GEZGİNİ - REMİNİSCENCE

    Başrolünde Hugh Jackman'nın yer aldığı film sizi zamanın ötesine götürüyor. Gelecekte geçen filmde Miami küresel ısınma nedeniyle sular altında kalmış durumda. Filmin konusu ise göründüğünden daha karmaşık.
  • Hafta sonu "Ne izlesek?" diye düşünenlere 8 muhteşem film önerisi 2023 film önerisi ve tavsiyesi

    HAYATA RÖVEŞATA ÇEKEN ADAM - A MAN CALLED OTTO

    Başrolünde Tom Hanks'in yer aldığı film Fredrik Backman'ın romanından uyarlandı. Komedi ve dram türünde olan yapıt ailenizle beraber tercih edebileceğiniz bir vizyon filmi.
  • Hafta sonu "Ne izlesek?" diye düşünenlere 8 muhteşem film önerisi 2023 film önerisi ve tavsiyesi

    ANT-MAN VE WASP: QUANTUMANIA

    Marvel filmlerini sevenler için vizyona yeni giren Ant-Man seri filminin devamı.

     

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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