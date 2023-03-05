A BEAUTİFUL MİND - AKIL OYUNU

Yine klasikleşmiş yapımlardan birisi olan "Akıl Oyunu" 2002 Akademi Ödülleri'nde En İyi Film ve En İyi Yönetmen kategorileri dahil olmak üzere 6 dalda Oscar'a layık görüldü.