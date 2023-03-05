Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları ile ABD'deki Boston College'dan akademisyenlerin yürüttüğü çalışma, geçen yılın Haziran ayından Kasım ayına kadar devam etti. Bu süre içerisinde restoranlardan bankalara kadar her türlü şirketin üretkenlik ve performans değeri ölçüldü.

Denemenin yarısına gelindiğinde ise şirketlerin yüzde 46'sı üretkenliğin aynı kaldığını, yüzde 34'ü ise hafif bir iyileşme gördüklerini ve yüzde 15'i önemli bir gelişme kaydettiklerini bildirdi.