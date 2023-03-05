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61 şirketin katıldığı haftada 4 gün çalışma deneyi nasıl sonuç verdi?

İngiltere'de yürütülen bir araştırmaya göre, haftada dört gün çalışmak hem şirketler hem de çalışanlar için verimli başarının anahtarı olabilir. Dünyanın en büyük haftada dört gün çalışma deneyi 61 İngiliz şirketin katılımıyla gerçekleşti. Deneyin hemen ardından katılımcı şirketlerin kayda değer bir kısmı Pazartesi'nden Cuma'ya çalışma şeklini tamamen bırakma kararı aldı. Peki, haftada dört gün çalışmanın hem şirketlere hem de çalışanlara bu kadar faydası nedir?

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  • Haftada 4 gün çalışmak nasıl sonuç verir? Haftada 4 gün çalışan ülkeler!

    Cambridge Üniversitesi'ndeki bilim insanları ile ABD'deki Boston College'dan akademisyenlerin yürüttüğü çalışma, geçen yılın Haziran ayından Kasım ayına kadar devam etti. Bu süre içerisinde restoranlardan bankalara kadar her türlü şirketin üretkenlik ve performans değeri ölçüldü.

    Denemenin yarısına gelindiğinde ise şirketlerin yüzde 46'sı üretkenliğin aynı kaldığını, yüzde 34'ü ise hafif bir iyileşme gördüklerini ve yüzde 15'i önemli bir gelişme kaydettiklerini bildirdi. 
  • Haftada 4 gün çalışmak nasıl sonuç verir? Haftada 4 gün çalışan ülkeler!

    Bir günlük çalışma süresinin kısaltılması genel refahı artırdı ve çalışma temposunda da artış olduğu görüldü. Çalışanların yüzde 62'si çalışma temposunun yükseldiğini, yüzde 36'sı aynı kaldığını ve yüzde 2'si azaldığını belirtti.

    Birçok çalışan daha hızlı çalışmak zorunda olduğunu bildirse bile araştırmaya göre çalışanların çoğunluğu iş yükünde önemli bir artış olduğuna inanmıyor.
  • Haftada 4 gün çalışmak nasıl sonuç verir? Haftada 4 gün çalışan ülkeler!

    ÇALIŞANLARIN RUHSAL SAĞLIĞI ÖNEMLİ DERECEDE DEĞİŞTİ

    Araştırmacılar bu süreçte işten ayrılan çalışan sayısında büyük bir düşüş tespit etti. Bunun yanında deney sürecinde gözlemlenen 2 bin 900 çalışanın büyük bir kısmı üretkenlik, zihinsel sağlık ve iş-yaşam dengesinde artış yaşadı. Kaygı düzeyinde azalma görüldüğü tespit edildi.

     
  • Haftada 4 gün çalışmak nasıl sonuç verir? Haftada 4 gün çalışan ülkeler!

    Boston College'da ekonomist ve sosyolog olan baş araştırmacılardan Juilet Schor "Şirketler için haftanın dört günü çalışmanın çok daha zor olup olmayacağını merak ediyordum ve artık biliyorum ki cevap hayır" ifadelerini kullandı.
  • Haftada 4 gün çalışmak nasıl sonuç verir? Haftada 4 gün çalışan ülkeler!

    61 ŞİRKETTEN 56'SI DÖRT GÜN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR

    Çalışanların kültür ve yaşam tarzının değiştiğini ve buna paralel olarak da haftada beş gün çalışılan sistemin de evrildiğini kanıtlamış olan Juilet Schor "Kurumlar harika bir iş çıkardı ve bundan gerçekten memnunlar" dedi.

    Raporda, deneye katılan 61 şirketten 56'sı haftada dört gün çalışma sürecini devam ettiriyor.

    Dünyada haftada dört gün çalışma uygulamasını kalıcılaştıran ülkeler ise Belçika, İzlanda, İsveç, kısmen Almanya ve İngiltere.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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