BİNGCHAT

Microsoft, OpenAI'ın GPT-4 modelini Bing'e entegre etti. Böylece Bing'in arama motoru ChatGPT benzeri bir deneyim sunmaya başladı. Ayrıca şirket, yeni yapay zeka özelliklerine sahip olan Edge tarayıcısını da piyasaya yeni bir sürüm ile sürdü.

ChatGPT ve diğer GPT modellerinden farklı olarak, yapay zeka destekli olan Bing arama motoru doğrudan arama arayüzü aracılığı ile çalışıyor. Bing, ChatGPT'ten farklı olarak son olaylarla ilgili haberleri alabilir.