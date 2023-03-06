GERÇEK İHTİYAÇLARA SAHİP OLMA ARZUSU YOK OLDU

Hayatını imkanlarından daha fazlasına sahip olmak için veya kendisinin sahip olduğunu kaybetme korkusuyla geçiren bireyler, hazcılığa radikal bir bakış açısı getirerek putlaştırmıştır.

Voltaire'nin "Gerçek ihtiyaçlar olmadan gerçek hazlar olmaz" cümlesiyle, ihtiyacımız olmadan arzu edip kazandığımız şeyleri sadece tüketebiliceğimizi ancak asıl tükenmeyecek şey gerçek ihtiyaçlara sahip olma arzusu olduğu vurgulanmıştır.