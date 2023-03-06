Bu bayraklara Jolly Roger denir ve korsan gemilerinin bir saldırı öncesinde veya sırasında kullandıkları bir semboldür. Korsan bayrakların kökenine indiğimizde ise bazı kaynaklara göre bu terim fransız korsanlar tarafından kullanılan bir kırmızı bayrağa atıfta bulunmak için Joli Rouge (güzel - iyi kırmızı) kelimesinden geldiği ya da türediği iddia edilir.

Korsanların öldürmeye hazır olduklarını ve dökülecek kana atfeldildiği düşünülür.