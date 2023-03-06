Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korsan gemilerindeki kuru kafa bayrağının anlamı nedir?

Korsan gemileriyle özdeşleşen, kuru kafa bayrağı ve kemik görselinin anlamının ilk bakışta ölüm olduğu düşünülür. Ancak kuru kafa bayrağı kullanımının ilki 17. yüzyıla kadar dayanıyor.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Korsan gemilerindeki kuru kafa bayrağının anlamı nedir?

    KÖKENİ 17. YÜZYILA DAYANIYOR 

    Korsan gemisi denilince akla ilk gelen kuru kafalı bayraklarıdır. Kuru kafa ve çapraz kemik sembolünün bulunduğu bu bayraklar hayatımıza ilk olarak 17. yüzyılda giriş yaptı.
  • Korsan gemilerindeki kuru kafa bayrağının anlamı nedir?

    Bu bayraklara Jolly Roger denir ve korsan gemilerinin bir saldırı öncesinde veya sırasında kullandıkları bir semboldür. Korsan bayrakların kökenine indiğimizde ise bazı kaynaklara göre bu terim fransız korsanlar tarafından kullanılan bir kırmızı bayrağa atıfta bulunmak için Joli Rouge (güzel - iyi kırmızı) kelimesinden geldiği ya da türediği iddia edilir.

    Korsanların öldürmeye hazır olduklarını ve dökülecek kana atfeldildiği düşünülür.
  • Korsan gemilerindeki kuru kafa bayrağının anlamı nedir?

    KENDİ İÇERLERİNDE KATI KURALLARI VARDI

    Başka bir kaynağa göre ise şeytan anlamına gelen İngilizce Old Roger teriminden geldiği düşünülür. Korsanlar devlet ototritesinin dışında bulunsalar da kendi içlerinde katı kuralları bulunuyordu. Kendilerini örgütlemeyi iyi biliyorlar ve disiplinli bir yönetimin bir parçası haline gelebiliyorlardı.
  • Korsan gemilerindeki kuru kafa bayrağının anlamı nedir?

    DÜŞMANINI KORKUTMAK İÇİN KULLANILIYORDU

    Bu nedenler bayraklar avını korkutmak için tasarlanmıştı. Siyah renk korsan olduklarını gösteriyor ancak iç içe geçmiş semboller üçlüsü ölüm, şiddet ve sınırlı zamanı ifade ediyordu. 

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.