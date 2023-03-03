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İzlanda'da neden bu kadar çok antidepresan kullanılıyor?

Dünyanın en güvenilir ülkelerinden birisi olan İzlanda'da antidepresan kullanımı oldukça yüksek. Peki, refah seviyesi yüksek olan İzlanda gibi bir ülkede neden bu kadar antidepresan kullanılıyor?

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  • Dünyanın en çok antidepresan kullanılan ülkesi neden İzlanda? En çok antidepresan tüketen ülkeler?

    İKİNCİ SIRADA AVUSTRALYA YER ALIYOR

    OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği rgütü) 2015 raporuna göre dünyada en çok antidepresan kullanan ülke İzlanda devamında ise Avustralya, Portekiz  ve Kanada yer alıyor.

    Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 2016 yılında yayımladığı verilere göre, en çok antidepresan kullanan ülke ise ABD. Devamında ikinci sırada yine Avustralya, Kanada, İzlanda ve İngiltere yer alıyor.
  • Dünyanın en çok antidepresan kullanılan ülkesi neden İzlanda? En çok antidepresan tüketen ülkeler?

    Ancak uzmanlar antidepresan kullanımı sıralamasını yapmanın oldukça zor olduğunu da vurguluyor. Çünkü farklı ülkelerde farklı veri kaynakları ve yöntemler kullanıyor. Bununla beraber antidepresan kullanımı için birçok faktör yer alıyor.
  • Dünyanın en çok antidepresan kullanılan ülkesi neden İzlanda? En çok antidepresan tüketen ülkeler?

    PEKİ İZLANDA  ANTİDEPRESAN KULLANIMI NEDEN FAZLA?

    Uzmanlar İzlanda için skammdegisthunglyndi ismi verilen "kısa gün depresyonu" olarak adlandırılan bir fenomenden bahsediyor. Bu fenomene göre, güneş süresi kısaldıkça özellikle D vitamini eksikliğinden dolayı depresyon tetiklenebiliyor.
  • Dünyanın en çok antidepresan kullanılan ülkesi neden İzlanda? En çok antidepresan tüketen ülkeler?

    Ayrıca İskandinavya ülkelerinde antidepresan kullanımı ülkelerin merkezi sağlık sistemleri tarafından takip edilir. 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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