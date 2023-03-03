İKİNCİ SIRADA AVUSTRALYA YER ALIYOR

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği rgütü) 2015 raporuna göre dünyada en çok antidepresan kullanan ülke İzlanda devamında ise Avustralya, Portekiz ve Kanada yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 2016 yılında yayımladığı verilere göre, en çok antidepresan kullanan ülke ise ABD. Devamında ikinci sırada yine Avustralya, Kanada, İzlanda ve İngiltere yer alıyor.