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Antik Mısır'da kediler neden diğer hayvanlardan daha önemliydi?

Kediler, Antik Mısır'da günlük hayatın çok önemli sembollerindendi. Bazı tanrıçalarını kedi olarak tasvir eden Mısırlılar, kedileri neden bu kadar çok seviyordu sizler için derledik.

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  • Antik Mısır'da kediler neden çok değer görüyordu ve önemliydi?

    TANRIÇA OLARAK KABUL EDİLİYORDU

    Antik Mısırlılar, birçok tanrı ve tanrıçaya farkı hayvan özellikleri ile tasvir etmişlerdir ancak hiçbir hayvana kediden daha fazla hayranlık duyulmadı.

    Günümüzde kediler sevimlilikleri ile insanlar tarafından rağbet görürken, Mısır toplumu onlara yılan, sıçan, fare ve akrep gibi canlıları avlayabilme yeteneklerinden dolayı büyük bir hayranlık duyuluyordu.
  • Antik Mısır'da kediler neden çok değer görüyordu ve önemliydi?

    HAYRANLIK DUYULUYORDU

    Avcılık becerilerine verdikleri önemin bir işareti olarak halkı yılan, akrep ve fare gibi zararlılardan koruduğuna inanıldığı için Tanrıça Mafdet, kedi olarak kabul edildi.

     
  • Antik Mısır'da kediler neden çok değer görüyordu ve önemliydi?

    İlerleyen zamanlarda Mafdet'in yerini Tanrıça Bastet aldı. Bastet başlarda aşağı Mısır'ın koruyucu Tanrıçası konumundaydı ve vahşi bir aslan olarak betimlenirdi. İsminin anlamı da "Yiyici, (yiyerek) yok edici" ifade eder.

     
  • Antik Mısır'da kediler neden çok değer görüyordu ve önemliydi?

    FİRAVUNUN SAVUNUCUSU VE KORUYUCUSUYDU

    Ev kedileri ile özdeleştirilmesi ise M.Ö. 1456 yılında başlamıştır.  Koruyucu tanrıça olarak firavunun savunucusu ve koruyucusu olarak kabul edildi. Hatta Bubastis şehri kedi olan Tanrıça Bastet'e atfedildi.
  • Antik Mısır'da kediler neden çok değer görüyordu ve önemliydi?

    KEDİ ÖLDÜRMENİN CEZASI İDAMDI

    Kediler Mısır'da her zaman saygı duyulan bir konumdaydılar ve bir ailenin sevgi dolu üyesi olarak evcilleştirildiler. Hatta öldükten sorna arkalarından yas tutularak mumyalandılar. Bir kediyi öldürmenin cezası ise idamdı.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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