TANRIÇA OLARAK KABUL EDİLİYORDU

Antik Mısırlılar, birçok tanrı ve tanrıçaya farkı hayvan özellikleri ile tasvir etmişlerdir ancak hiçbir hayvana kediden daha fazla hayranlık duyulmadı.

Günümüzde kediler sevimlilikleri ile insanlar tarafından rağbet görürken, Mısır toplumu onlara yılan, sıçan, fare ve akrep gibi canlıları avlayabilme yeteneklerinden dolayı büyük bir hayranlık duyuluyordu.