UYKU İLAÇLARIYLA AYNI ETKİYİ GÖSTERİYOR

Süt ve süt ürünlerinin insan vücuduna faydaları tartışılmaz bir gerçek. Ancak neden insanlar üzerinde uyku etkisi yaratığı merak edilen bir konu. Konu hakkında yapılan çalışmalar sonucunda süt ve süt ürünlerinin içerisinde bulunan etkin bir maddenin uyku getirdiği keşfedildi.