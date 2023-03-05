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Tarihte en fazla Hat-Trick (bir maç 3 gol) yapan 8 futbolcu!

Hat-trick bir futbol maçı sırasında 3 kere gol atan fultbolcuya deniyor. Eskiden bu gollerin peş peşe atılması gerekirken şu anda aynı maç içinde olması yeterlidir. Hat-trick kelimesi etimolojik olarak Viktorya Dönemi'ne kadar geriye gidiyor. O dönemlerde sihirbazların şapkalarından üç adet tavşan çıkarmasından türeyen ilk olarak kriket sporcu için kullanıldı. İşte, dünya tarihinde futbolda en fazla hat - trick yapan oyuncular...

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  • Tarihte en fazla Hat-Trick (bir maç 3 gol) yapan 8 futbolcu! Hat-trick nedir en çok hangi futbolcu yaptı?

    1. PELE - 92

    Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, Pele futbol kariyeri boyunca 92 kere hat-trick (bir maçta 3 gol) yaptı.

    Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbol oyuncusu olarak kabul edilen Pele, aynı zamanda 3 tane ile en çok dünya kupası kazanan kişi ünvanını kazandı.

     
  • Tarihte en fazla Hat-Trick (bir maç 3 gol) yapan 8 futbolcu! Hat-trick nedir en çok hangi futbolcu yaptı?

    2. CRİSTİANO RONALDO - 61

    Cristiano Ronaldo, modern zamanın gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından birisi. 38 yaşındaki eski Manchester United oyuncusu, bugüne kadar 61 kere hat-trick yaptı ve bu sayı artmaya devam ediyor.

     
  • Tarihte en fazla Hat-Trick (bir maç 3 gol) yapan 8 futbolcu! Hat-trick nedir en çok hangi futbolcu yaptı?

    3. LİONEL MESSİ - 56

    En son dünya kupasını takımıyla kazanana Lionel Messi şüphesiz futbolun en iyi oyuncularından birisi. Eski Barcelona oyuncusu, milli takımının 2022'de Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı kazanmasında büyük rol oynadı. Messi kariyerinde 56 kere hat-trick yaptı.

     
  • Tarihte en fazla Hat-Trick (bir maç 3 gol) yapan 8 futbolcu! Hat-trick nedir en çok hangi futbolcu yaptı?

    4. ROBERT LEWANDOWSKİ - 30

    Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde yarışan üç kulüp için de hat-trick yapan ilk oyuncudur. Barselona, Dortmund ve Bayern Münih'te başarılı bir kariyere imza atan oyuncu tarihin en üretken forvetlerinden birisidir. Robert, kariyerinde şu ana kadar 30 hat-trick yaptı.

     

     
  • Tarihte en fazla Hat-Trick (bir maç 3 gol) yapan 8 futbolcu! Hat-trick nedir en çok hangi futbolcu yaptı?

    5. LUİS SUAREZ - 30

    Uruguay milli futbol takımının en iyi forvet oyuncusu Luis Suarez, İspanya'da FC Barccelona'ya katılmadan önve Ajax ve Liverpool'da forma giydi. Daha sonra kariyerine Atletico Madrid'de devam etti. Altın Ayakkabı ödülünü iki kez kazanan ve hala dünyanın en iyi hücum oyuncularından birisi. Suarez, Avrupa'da atılan en çok gol rekorunu da elinde tutuyor. Futbol kariyerinde 30 hat-trick yaptı.

     
  • Tarihte en fazla Hat-Trick (bir maç 3 gol) yapan 8 futbolcu! Hat-trick nedir en çok hangi futbolcu yaptı?

    6. SERGİO AGUERO - 17

    Arjantinli forvet, kariyerine Independiente'de başladı ve ardından 20 milyon Euro'luk rekor bir ücret karşılığında Atletico Madrid'e transfer oldu. Yeteneği sayesinde Manchester City'nin dikkatini çeken futbolcu, Aguero gelmiş geçmiş en ölümcül forvetlerden birisi. Kariyeri boyunca 17 adet hat-trick yaptı.

     
  • Tarihte en fazla Hat-Trick (bir maç 3 gol) yapan 8 futbolcu! Hat-trick nedir en çok hangi futbolcu yaptı?

    7. EDİNSON CAVANİ - 15

    Bir diğer gol makinesi ise Uruguaylı Edison Cavani, şanlı fariyeri boyunca büyük Avrupa kulüplerini gezerek gol atma yeteneğini sergilme şansı buldu. Cavani, futbol kariyerinde on beş hat-trick yaptı.

     
  • Tarihte en fazla Hat-Trick (bir maç 3 gol) yapan 8 futbolcu! Hat-trick nedir en çok hangi futbolcu yaptı?

    8. RADAMEL FALCAO - 12

    Kolombiyalı forvet, kariyerinde on iki hat-trick yaparak UEFA Avrupa Ligi'nin en iyi ve üretken golcü oyuncusu oldu.

    Kaynak: Newswirengr

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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