5. LUİS SUAREZ - 30

Uruguay milli futbol takımının en iyi forvet oyuncusu Luis Suarez, İspanya'da FC Barccelona'ya katılmadan önve Ajax ve Liverpool'da forma giydi. Daha sonra kariyerine Atletico Madrid'de devam etti. Altın Ayakkabı ödülünü iki kez kazanan ve hala dünyanın en iyi hücum oyuncularından birisi. Suarez, Avrupa'da atılan en çok gol rekorunu da elinde tutuyor. Futbol kariyerinde 30 hat-trick yaptı.