Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gogh'un ölmeden önce yaptığı son eser: Buğday Tarlası ve Kargalar'ın hikayesi...

"Buğday Tarlası ve Kargalar" Vincent Van Gogh'un Temmuz 1890 yapımı eseridir. Çoğu kaynakta Van Gogh'un son eseri olarak geçer. Sanat tarihçileri açık bir kanıt bulamadığı için son resmi olup olmadığını belirsiz bırakmıştır. Ancak Van Gogh ölmeden önce kardeşine bir mektup yazmıştır ve son eseri ölümü hakkında birçok ipucu verir. İşte, "Buğday Tarlası ve Kargalar" eserinin hikayesi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Van Gogh'un "Buğday Tarlası ve Kargalar" eseri ölmeden önce verdiği son mesajdı!

    VİNCENT VAN GOGH'UN SON ESERİ

    Vincent Van Gogh'un son eserlerinden birisi olan "Buğday Tarlası ve Kargalar" en ünlü çalışmlarından birisidir. Ressamın yaşamının son birkaç haftası içinde yaptığı bu eser çoğu kaynakta son resmi olarak adlandırılır. Bu nedenle birçok kaynak ressamın ölümünden hemen önce sunduğu bir intihar notu olarak niteler.
  • Van Gogh'un "Buğday Tarlası ve Kargalar" eseri ölmeden önce verdiği son mesajdı!

    Van Gogh yaşadığı ruhsal sıkıntılar nedeniyle Güney Fransa Saint - Remy hastanesine kaldırılmış ve burada "Yıldızlı Geceler, Kulağı Sargılı Otopotre, Arles'da Yatak Odası" gibi eselerini resmetmiştir.

     
  • Van Gogh'un "Buğday Tarlası ve Kargalar" eseri ölmeden önce verdiği son mesajdı!

    Mayıs 1890'da hastaneden ayrılan Van Gogh Paris yakınlarında Auvers - sur - Oise'a yerleşmiş ve Doktor Gachet ile kardeşi Theo'nun denetimi ile beraber yaşamıştır.

     
  • Van Gogh'un "Buğday Tarlası ve Kargalar" eseri ölmeden önce verdiği son mesajdı!

    ÖLMEDEN ÖNCE KARDEŞİNE MEKTUP YAZMIŞTIR

    Van Gogh'un son eseri olarak bilinen "Buğday Tarlası ve Kargalar" tamamlandıktan sonra kardeşi Theo'ya şöyle bir mektup yazar "Hayatımın kökleri tehdit altında ve adımlarım da sendeliyor." 

    27 Temmuz 1890 tarihinde Vincent Van Gogh buğday tarlasında kendisini vurmuş ve intihar etmiştir.
  • Van Gogh'un "Buğday Tarlası ve Kargalar" eseri ölmeden önce verdiği son mesajdı!

    Bunun üzerine Van Gogh'un son yaptığı eser "Buğday Tarlası ve Kargalar" intihar mesajı olarak nitelendirilmiştir. Esere bakıldığında oldukça depresif bir hava sezilir. Tarlanın ortasından geçen yolun herhangi bir yere varmadığı görülür.
  • Van Gogh'un "Buğday Tarlası ve Kargalar" eseri ölmeden önce verdiği son mesajdı!

    Buğday tarlasının canlı sarı rengine karşı, gökyüzünde bulunan lacivert ve siyah tonlar Van Gogh'un ruh halinin karamsarlığı ve çelişkisini yansıttığı düşünülür. Kişinin bakış açısına göre farklı hissler uyandıran bu eser, daha çok fırtınaya karşı yalnızlık ve çaresiz olma hissi uyandırır.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.