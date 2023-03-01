VİNCENT VAN GOGH'UN SON ESERİ

Vincent Van Gogh'un son eserlerinden birisi olan "Buğday Tarlası ve Kargalar" en ünlü çalışmlarından birisidir. Ressamın yaşamının son birkaç haftası içinde yaptığı bu eser çoğu kaynakta son resmi olarak adlandırılır. Bu nedenle birçok kaynak ressamın ölümünden hemen önce sunduğu bir intihar notu olarak niteler.